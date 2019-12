Biến đổi khí hậu khiến trẻ sinh non tăng

MỹCác nhà nghiên cứu phân tích dữ liệu 56 triệu ca sinh nổ, kết luận những ngày nhiệt độ hơn 32,2oC tỷ lệ sinh của các bà bầu tăng 5%.

Kết quả công bố trên Nature Climate Change ngày 2/12, nhóm nghiên cứu cho biết để tránh sai số, thay vì sử dụng tư liệu ghi lại độ dài của thai kỳ, họ xem xét tỷ suất sinh theo ngày. Tỷ lệ sinh có xu hướng giảm vào những ngày thời tiết mát mẻ.

Tỷ lệ sinh của phụ nữ tăng lên 5% trong những ngày nắng nóng. Ảnh: Spectrum

5% không phải tỷ lệ quá lớn, tuy nhiên các chuyên gia ước tính trong 20 năm tới, có khoảng 25.000 trẻ sinh non tại Mỹ do nhiệt độ ngày càng ấm áp. Trung bình, sản phụ dễ sinh sớm khoảng 6,1 ngày. Cá biệt một số trường hợp, trẻ sinh non tới 2 tuần do biến đổi khí hậu.

Cũng theo nghiên cứu, nền nhiệt tăng cao dễ gây ra tiền sản giật, tăng huyết áp và các vấn đề sức khỏe khác. Những tuần cuối cùng của thai kỳ là thời gian em bé phát triển mạnh mẽ về thể chất và hệ thần kinh. Trẻ sinh non có nguy cơ cao mắc bệnh hen suyễn, chậm phát triển, thường xuyên phải nhập viện.

Các nghiên cứu trước đó tiến hành trên động vật cũng chỉ ra rằng, nhiệt độ cao có thể làm giảm lượng oxytocin từ mẹ tiết ra. Đây là hormone tự nhiên của cơ thể, có khả năng tăng cường co bóp tử cung trong quá trình sinh nở, giảm nguy cơ sảy thai và băng huyết.

Biến đổi khí hậu khiến nền nhiệt trên thế giới tăng cao trong những năm trở lại đây.

Thục Linh (Theo CNN)