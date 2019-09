Bí quyết cải thiện suy giảm ham muốn cho quý ông

Qúy ông giữ tâm lý thoải mái, chế độ nghỉ ngơi hợp lý, có thể bổ sung thực phẩm để cơ thể tăng cường sản sinh testosteron tự nhiên.

Anh Hoàng Thanh Tuấn, 40 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội là một nhà kinh doanh thời trang thành đạt. 10 năm nay anh Tuấn luôn hài lòng với cuộc sống bên vợ đẹp con ngoan, kinh tế đủ đầy và cũng rất tự tin về sức khỏe sinh lý của mình.

Khoảng 4 tháng trở lại đây, anh Tuấn cảm nhận sức khỏe mình giảm sút rõ rệt, đặc biệt là nhu cầu sinh lý, ham muốn không được như trước nữa. Chính điều này khiến vợ chồng anh lục đục, làm anh rất lo lắng

"Vợ nghi ngờ tôi có bồ khi thấy sức khỏe sinh lý của tôi giảm sút, tình cảm vợ chồng đi xuống, nhiều khi dẫn tới vợ chồng cãi cọ vì nghi ngờ này nọ", anh nói.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Khắc Lợi, Giám đốc Bệnh viện Nam học & Hiếm muộn Hà Nội, testosteron đóng vai trò quan trọng bậc nhất trong vấn đề sức khỏe và sinh lý của nam giới, hàm lượng testosteron trong cơ thể nam giới bắt đầu suy giảm từ 30 tuổi trở đi.

Bí quyết cải thiện ham muốn cho quý ông

Suy giảm ham muốn ở nam giới 40 tuổi như anh Tuấn trở đi là tình trạng nhiều quý ông gặp phải. Theo y học, giai đoạn này các quý ông bắt đầu bước vào giai đoạn mãn dục nam, hàm lượng testosteron trong cơ thể nam giới suy giảm mạnh, kéo theo các triệu chứng như béo bụng, giảm khối cơ, nhanh mệt mỏi, suy giảm sinh lý.

Trong tây y, biện pháp khắc phục tình trạng suy giảm sinh lý ở nam ngoài 40 tuổi là bổ sung testosteron từ ngoài vào bằng các chế phẩm dạng tiêm, dán ngoài da hoặc cấy dưới da. Tuy nhiên một số nghiên cứu khoa học đã cho thấy việc bổ sung testosteron có thể gây ảnh hưởng đến tiền liệt tuyến.

Vợ chồng anh Tuấn lục đục chỉ vì chứng suy giảm sinh lý của anh.

Tìm hiểu, anh Tuấn biết đến sản phẩm Manup hỗ trợ cải thiện sức khỏe sinh lý nam giới qua radio trên ô tô và cả trên ti vi nên quyết định mua dùng thử. Anh Tuấn hồ hởi chia sẻ, lần đầu anh dùng thì bình thường, chưa thấy gì nhưng lần sau dùng thì thấy cơ thể khỏe khoắn, khác hẳn lần đầu nhiều. Hiện, anh vẫn sử dụng sản phẩm.

Bá bệnh, bạch tật lê trong Manup hỗ trợ cơ thể tăng cường sản sinh testosteron tự nhiên, hiệu quả hơn so với việc bổ sung từ bên ngoài. Còn tảo đỏ được các nhà khoa học Nhật Bản nghiên cứu và thấy rằng nó cung cấp một lượng lớn L-arginin, tiền chất của NO. Hàm lượng NO trong máu tăng cao sẽ hỗ trợ tăng cường bơm máu nhanh, nhiều đến dương vật qua đó giúp tăng cương cứng. Bên cạnh đó, các chất trong bá bệnh, bạch tật lê, tảo đỏ có thể tác động trực tiếp vào hệ thần kinh vùng dưới đồi, tuyến yến là trung tâm điều khiển ham muốn ở nam giới.

Năm 2017, một nghiên cứu về hiệu quả sản phẩm chứa cả 3 vị dược liệu này trên hơn 127 bệnh nhân rối loạn cương đã được tiến hành tại Trung tâm Nam học Việt Đức, Hà Nội. Sau 2 năm nghiên cứu, nhiều bệnh nhân đều có sự cải thiện đáng kể về ham muốn và rối loạn cương, hầu hết không gặp phải tác dụng phụ hoặc có một số biến cố bất lợi nhẹ nhưng đều tự hết không cần điều trị.

Lê Nguyễn