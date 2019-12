Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam nâng cao kiểm soát an toàn

Kangnam tiến hành tập huấn cho đội ngũ y bác sĩ về cách phòng và xử trí biến chứng, chuẩn hóa quy trình an toàn tại bệnh viện.

Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam đang tăng cường trao đổi kiến thức, kinh nghiệm, tập huấn cho đội ngũ y bác sĩ. Một trong những hoạt động đó là ký kết hợp tác với Bệnh viện Nhân Dân 115 đào tạo xử trí sự cố y khoa, trong khuôn khổ hội thảo "An toàn trong phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ" vừa diễn ra ở TP HCM. Sự kiện có sự tham dự của đại diện Bộ Y tế. Các giáo sư, phó giáo sư, bác sĩ đầu ngành chia sẻ cách xử trí tai biến, biến chứng trong gây tê, gây mê; phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ; giải pháp đảm bảo an toàn trong phẫu thuật... cho hơn 100 y bác sĩ toàn quốc.

Thạc sĩ, bác sĩ Trần Lâm Hùng, Giám đốc Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam cho biết, nhu cầu làm đẹp ngày càng tăng. Để hướng tới kiểm soát an toàn trong toàn ngành thẩm mỹ, trước hết các bệnh viện thẩm mỹ cần tự nâng cao tính an toàn trong từng ca phẫu thuật. Do đó, Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam nỗ lực cập nhật kiến thức, nâng cao tay nghề cho đội ngũ y bác sĩ nhằm giảm thiểu sự cố xảy ra ngoài ý muốn.

Bác sĩ Trần Lâm Hùng cho biết thêm, sau khi ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Nhân Dân 115, các hoạt động đào tạo, tập huấn với mục đích phòng tránh tai biến và nâng cao kỹ năng xử trí tại đơn vị được đẩy mạnh hơn. Để nâng cao kỹ thuật thẩm mỹ, trước đó, Kangnam còn trở thành đối tác chiến lược của Hiệp hội thẩm mỹ Hàn Quốc (KCCS), Hiệp hội thẩm mỹ và y khoa Thái Lan. Bệnh viện còn đầu tư thiết bị, công nghệ hiện đại, đơn cử như máy hút mỡ trị giá 20 tỷ đồng nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ, nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Thạc sĩ, bác sĩ Trần Lâm Hùng, Giám đốc Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam ký kết hợp tác chuyên môn với Tiến sĩ, bác sĩ Đỗ Quốc Huy, Phó giám đốc Bệnh viện Nhân Dân 115. Ảnh: Hữu Khoa.

Bên cạnh hoạt động nâng cao kiến thức chuyên môn, Kangnam còn nỗ lực chuẩn hóa quy trình an toàn trước, trong và sau phẫu thuật, quy trình xử trí tai biến, sốc phản vệ, biến chứng trong toàn hệ thống. Quy trình an toàn với năm bước bắt đầu từ khâu thăm khám đến hậu phẫu, tái khám.

- Bước 1: Tư vấn

Khách hàng được bác sĩ phẫu thuật và bác sĩ gây mê - hồi sức tư vấn, giải thích về phương pháp, thủ thuật; hiệu quả có thể đạt được. Bác sĩ còn chia sẻ rủi ro có thể xảy ra, khám tiền mê và những tình trạng thường gặp sau cuộc hậu phẫu. Các kỹ thuật cận lâm sàng như xét nghiệm máu, đo điện tim, siêu âm... được chỉ định thực hiện. Người được làm đẹp khai rõ tiền sử dị ứng nhằm hạn chế tối đa sự cố y khoa.

- Bước 2: Kiểm tra sức khỏe

Khách hàng sẽ được xét nghiệm theo chỉ định của bác sĩ gây mê - hồi sức. Bác sĩ đánh giá lại kết quả xét nghiệm đảm bảo đủ điều kiện phẫu thuật.

- Bước 3: Phẫu thuật

Điều dưỡng hướng dẫn thực hiện đúng quy tắc phòng phẫu thuật. Bác sĩ tiến hành phẫu thuật theo kế hoạch, các tiêu chí cần đảm bảo gồm xác định đúng người, đúng bệnh; đúng vị trí phẫu thuật.

- Bước 4: Hậu phẫu

Bệnh nhân được chăm sóc, theo dõi các chỉ số, đánh giá tình trạng sức khỏe; chăm sóc vết mổ, dùng thuốc tại nhà.

- Bước 5: Tái khám

Tái khám cần thực hiện định kỳ theo lịch hẹn của bác sĩ, nếu có dấu hiệu bất thường phải đến bệnh viện.

Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam nâng cao kiểm soát an toàn Quy trình chuẩn 5 bước an toàn trong phẫu thuật thẩm mỹ tại Kangnam.

Bác sĩ Trần Lâm Hùng chia sẻ, quy trình xử trí tai biến, biến chứng trong phẫu thuật thẩm mỹ tại bệnh viện cũng được cập nhật, rõ ràng và nhanh chóng hơn so với trước đây. Theo đó, khi thấy bệnh nhân có dấu hiệu bất thường, phẫu thuật viên sẽ kiểm tra hệ hô hấp, tuần hoàn, thân nhiệt, vết mổ và ống dẫn lưu, tri giác.

Bác sĩ Trần Lâm Hùng chia sẻ cách phòng và xử trí biến chứng nặng trong phẫu thuật thẩm mỹ tại hội thảo. Ảnh: Hữu Khoa.

Quy trình xử trí tai biến, biến chứng trong phẫu thuật thẩm mỹ như sau:

- Kiểm tra hô hấp: Khi hệ hô hấp bất thường, chỉ số oxy trong máu (SpO2) thấp hơn 90% cần đặt bệnh nhân ở tư thế phù hợp, cung cấp oxy, theo dõi chỉ số SpO2.

- Kiểm tra hệ tuần hoàn: Nếu bệnh nhân ngưng tim, nhịp tim rời rạc, mạch nhanh, trị số huyết áp kẹp (áp lực mạch < 25mmHg), bác sĩ truyền tĩnh mạch, thuốc dịch truyền, ấn tim ngoài lồng ngực (khi cần), theo dõi chỉ số tĩnh mạch và huyết áp.

- Kiểm tra thân nhiệt: Thân nhiệt cao hơn 37 độ hoặc thấp dưới 35 độ cùng là dấu hiệu cho thấy bất thường. Nếu hạ thân nhiệt cần đắp ấm, ủ ấp; mặc thoáng, uống nhiều nước, dùng thuốc hạ sốt khi thân nhiệt cao.

- Kiểm tra vết mổ và ống dẫn lưu: Cần xử lý kịp thời khi vết mổ, chân ống dẫn lưu khi có dịch tiết, nhiễm khuẩn.

- Kiểm tra tri giác: Bác sĩ cần theo dõi dấu hiệu sinh tồn, vệ sinh, dinh dưỡng, vận động. Kịp thời xử lý bất thường là điều cần thiết, chuyển tiếp lên tuyến trên nếu tình trạng chuyển biến nặng.

Theo bác sĩ Hùng, để giảm thiểu rủi ro sự cố y khoa, về phía người có nhu cầu làm đẹp cần tìm hiểu và chọn cơ sở có uy tín, có giấy phép hành nghề, đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm. Người được phẫu thuật chú ý khâu thăm khám, theo dõi theo chỉ định của bác sĩ.

Kim Uyên