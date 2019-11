Bệnh viện ghép thận nhầm bệnh nhân

MỹThay vì ghép thận cho một bệnh nhân 51 tuổi, bác sĩ một bệnh viện phía nam New Jersey đã ghép nhầm bệnh nhân khác cùng tên tuổi.

Ngày 26/11, giới chức địa phương xác nhận ca ghép thận nhầm bệnh nhân tại Bệnh viện Virtua Our Lady of Lourdes. Sự cố xảy ra ngày 18/11, một ngày sau nhầm lẫn hy hữu này mới được phát hiện. Nguyên nhân nhầm lẫn được bệnh viện giải thích là do hai bệnh nhân này đều cùng tên tuổi.

Các bác sĩ tại Bệnh viện Virtua Our Lady of Lourdes ghép thận nhầm bệnh nhân. Ảnh: CNN.

Đại diện bệnh viện cho biết sức khỏe của cả hai bệnh nhân đều tiến triển rất tốt. Người bệnh chưa ghép tạng hôm 18/11 cũng đã được phẫu thuật thành công vào ngày 24/11.

Bệnh viện đã thông tin đến hai bệnh nhân về nhầm lẫn này, đồng thời báo cáo với Mạng lưới thu thập và cấy ghép nội tạng (Organ Procurement and Transplantation Network) cũng như Bộ Y tế New Jersey. Hai cơ quan này đang tiến hành điều tra vụ việc.

Tiến sĩ Reginald Blaber, Phó Chủ tịch điều hành Bệnh viện Virtua Our Lady of Lourdes đã nhận trách nhiệm về sự cố. Ông cho biết: "Đây là điều chưa từng xảy ra trong suốt 40 năm bệnh viện thực hiện các ca cấy ghép nội tạng".

Bệnh viện Virtua Our Lady of Lourdes bắt đầu phẫu thuật ghép tạng từ năm 1974, là cơ sở y tế duy nhất tại miền nam New Jersey cung cấp dịch vụ này.

Thục Linh (Theo CNN)