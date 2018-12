Bệnh viện Bạch Mai lập phòng can thiệp tim mạch cho bệnh nhân

Năm 2017 Việt Nam có trên 10.000 ca can thiệp tim mạch. Năm 2018, ước tính số bệnh nhân cần can thiệp tim mạch lên tới 12.000, tức trung bình mỗi ngày có khoảng 33 người cần điều trị, Phó giáo sư Phạm Mạnh Hùng, Viện trưởng Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết tại lễ khai trương phòng máy chụp mạch can thiệp tim mạch ngày 27/11.

Viện Tim Mạch, Bệnh viện Bạch Mai là tuyến cuối về chuyên môn nên số lượng bệnh nhân rất đông. Viện đã đầu tư nhiều trang thiết bị hiện đại, nâng chất lượng của 4 máy chụp mạch song chưa đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.

Phòng máy chụp can thiệp tim mạch Bệnh viện Bạch Mai trang bị thêm một máy chụp mạch mới, nâng tổng số máy lên 5 chiếc phục vụ cho công tác khám chữa bệnh và đào tạo chuyển giao công nghệ.

Các bệnh nhân bị vôi hóa tổn thương động mạch vành, huyết khối trong động mạch vành... sẽ được can thiệp tim tại đây thay vì phẫu thuật.

Theo thống kê của Bộ Y tế, trong năm 2016 bệnh tim mạch là nguyên nhân gây 31% ca tử vong. Theo các chuyên gia, các bệnh không lây nhiễm đang tăng nhanh ở Việt Nam, trong đó có tim mạch, huyết áp, đái tháo đường..., do chế độ sinh hoạt, ăn uống, vận động của người dân.

Lê Nga