Bệnh thường gặp ở giới văn phòng và cách phòng tránh

Một số bệnh thường gặp dân văn phòng cần biết để phòng tránh nhằm khỏe và tràn đầy năng lượng cho công việc hàng ngày.

Thừa cân - béo phì, đặc biệt tăng vòng hai

Không chỉ với nam giới, nữ nhân viên văn phòng cũng có xu hướng bụng to hơn bình thường. Nguyên nhân là do ít vận động, ngồi sai tư thế, khiến cho lượng mỡ tích lại ở vùng bụng nhiều hơn. Không những vậy, ít vận động hay ăn quà vặt, thừa calo dẫn tới béo phì do năng lượng nhập vào nhiều hơn năng lượng tiêu hao.

Phòng bệnh: Bỏ thói ăn vặt. Cứ 30-60 phút là đứng dậy, vươn vai đi lại quanh phòng, Ngồi đúng tư thế, lưng thẳng và ngay ngắn.

Bệnh lý ở mắt

Các sóng phát ra từ máy tính gây hậu quả xấu cho đôi mắt. Thường gặp là tình trạng khô mắt do tập trung quá lâu và trong một thời gian dài điều tiết mắt để xử lý thông tin trên màn hình. Đôi lúc gây chóng mặt , nhức đầu. Ánh sáng không đủ trong thời gian lâu có thể gây cận thị.

Phòng bệnh: Cứ 30-60 phút hãy cho mắt thư giãn bằng cách nhắm rồi mở mắt trong 10 giây. Sau đó đảo mắt qua trái, qua phải trong 1-2 phút. Nhìn lên, nhìn xuống trong một phút. Nhìn từ gần đến xa, rồi từ xa đến gần trong một phút. Dùng gốc hai bàn tay xoa nhẹ hai mắt trong 30-60 giây.

Đau lưng, thoái hóa đốt sống cổ và đau nhức bàn tay

Ngồi làm việc lâu thì tư thế ngồi rất quan trọng. Hai bàn tay gõ máy tính liên tục và bấm chuột sẽ làm cho các khớp bàn tay bị đau nhức. Ngồi lâu với cổ ở tư thế bất động và hơi gập lâu ngày gây thoái hóa đốt sống cổ do máu kém lưu thông. Ít vận động với ngồi lâu làm cho đau lưng.

Phòng bệnh: Cứ 60 phút đứng dậy vươn vai, quay cổ vòng tròn qua trái rồi qua phải trong 1-2 phút cho máu huyết lưu thông vùng cổ.

Hội chứng ống cổ tay

Hội chứng ống cổ tay có biểu hiện bằng cảm giác đau lan xuống ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa và nửa trong của ngón đeo nhẫn. Tê giống như kiến bò hay kim châm. Một số người bị đau lan cổ tay, lòng bàn tay, nhất là về đêm. Cảm giác đau và tê đôi khi lan lên cẳng tay làm cho khó cầm nắm. Bệnh nhân thường phải lắc bàn tay để bớt khó chịu.

Phòng bệnh: Cứ 60 phút xoay hai cổ tay theo vòng tròn trong 1-2 phút từ trái sang phải rồi từ phải sang trái. Nắm hai bàn tay lại rồi xòe ra trong một phút.

Bệnh hô hấp và da

Da khô ráp do bị mất nước, sạm màu. Nặng hơn thì nổi mụn, dị ứng, miệng khô. Có thể viêm đường hô hấp trên do ngồi máy lạnh lâu ngày và kéo dài.

Phòng bệnh: Uống đủ nước 2-2,5 lít nước mỗi ngày. Sau 1-2 tiếng, nên ra ngoài hít thở không khí. Nếu da khô có thể dùng kem dưỡng ẩm theo chỉ dẫn của nhà sản xuất.

Trĩ và suy tĩnh mạch mạn tính

Suy tĩnh mạch mạn tính khá hay gặp ở nhân viên văn phòng do ngồi lâu ở tư thế gập và trong thời gian dài, làm cho hồi lưu máu tĩnh mạch không được tốt. Lúc đầu là tê, ngứa chân. Sau đó có thể thấy phù. Ngồi lâu và thời gian dài, ít vận động kèm theo chế độ ăn ít nước và ít chất xơ có thể gây nên bệnh trĩ.

Phòng bệnh: Cứ mỗi 120 phút nên lắc lư cẳng chân, bóp bắp chân, co duỗi bàn chân. Uống đủ nước. Ăn nhiều chất xơ. Thường xuyên vận động.

Bác sĩ Ngô Văn Tuấn