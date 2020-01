Bệnh nhân nCoV ở Việt Nam lên tạp chí hàng đầu thế giới

TP HCMTrường hợp nCoV lây từ người sang người của hai cha con Trung Quốc điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy được đăng trên tạp chí NEJM.

Từ khi phát hiện hai bệnh nhân người Vũ Hán dương tính với nCoV đầu tiên tại Việt Nam ngày 23/1, các chuyên gia Viện Pasteur TP HCM phối hợp bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy chuẩn bị nội dung cho bài viết. Sau 5 ngày thu thập tài liệu, phản biện các câu hỏi của chuyên gia từ hội đồng biên tập, báo cáo được đăng trên tạp chí The New England Journal of Medicine (NEJM) ngày 28/1.

Phó giáo sư Phan Trọng Lân, Viện trưởng Pasteur TP HCM, đồng tác giả, cho biết bài viết nêu vấn đề lây nhiễm nCov từ người sang người đầu tiên ngoài biên giới Trung Quốc, góp thêm thông tin vào bức tranh dịch tễ toàn cầu.

Một phần bài viết được đăng tải trên NEJM ngày 28/1. Ảnh chụp màn hình.

The New England Journal of Medicine (NEJM) là tạp chí y khoa uy tín và ảnh hưởng hàng đầu thế giới. Đây là lần đầu nghiên cứu hoàn toàn do nhóm bác sĩ Việt Nam thực hiện được công bố trên NEJM. Trước đây công trình về chuyển phôi khi thụ tinh ống nghiệm của các bác sĩ Việt từng được đăng nhưng có sự hỗ trợ của giáo sư người Australia, sau hơn 10 lần email trao đổi, chỉnh sửa kéo dài trong 10 tháng.

Hiện sức khỏe hai người bệnh hồi phục tốt, vẫn điều trị cách ly. Bệnh nhân Li Zichao, sinh năm 1992 đã hoàn toàn khỏi bệnh. Người bố Li Ding, 66 tuổi hiện tỉnh, ăn ngủ được, ngưng sốt từ chiều 25/1, đang chờ kết quả xét nghiệm.

Họ là người sống tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc. Người con làm việc ở tỉnh Long An. Người bố Li Ding cùng vợ từ Vũ Hán đến Việt Nam ngày 13/1 tham quan kết hợp thăm con. Hai vợ chồng bay từ Trung Quốc sang Hà Nội, sau đó bay vào Nha Trang, từ đó đi tàu vào TP HCM và đi taxi xuống Long An. Bố sốt từ ngày 17/1, con sốt từ ngày 20/1, ngày 22/1 họ vào Bệnh viện Chợ Rẫy khám và bị cách ly đến nay.

Nhóm tác giả bài viết được công bố trên tạp chí NEJM. Ảnh chụp màn hình.

Dịch viêm phổi lạ bắt nguồn từ virus corona chủng nCoV khởi phát từ thành phố Vũ Hán từ ngày 31/12/2019, hiện đã lan rộng nhiều quốc gia. Tính đến ngày 30/1, toàn thế giới có 7.864 trường hợp dương tính với bệnh viêm phổi Vũ Hán, 170 ca tử vong. 10 ngày qua Việt Nam đã cách ly 98 người nghi nhiễm nCoV, trong đó 50 người miền Bắc, 44 người miền Trung, 4 người miền Nam.

Tạp chí The New England Journal of Medicine hoạt động hơn 200 năm, có tầm ảnh hưởng toàn cầu. Các nghiên cứu được công bố trên tạp chí này đều có tác động rất lớn, là "tiêu chuẩn vàng" của thực hành lâm sàng toàn thế giới. Mỗi tuần tạp chí xuất bản một số, mỗi số chọn đăng vài nghiên cứu do các nhà nghiên cứu từ nhiều quốc gia gửi đến. Tiêu chuẩn chọn bài để đăng hết sức gắt gao và khó khăn về cả hình thức lẫn nội dung với nhiều vòng thẩm định của các chuyên gia hàng đầu cùng ban biên tập. Trung bình trong 100 công trình được gửi đến thì chỉ vài bài được chọn đăng. Do đó có công trình nghiên cứu đăng trên tạp chí này được xem là niềm tự hào với những người làm ngành y.

Lê Phương