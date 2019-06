Bệnh nhân gãy đốt sống ngực bị bác sĩ Chợ Rẫy khoan cẳng chân

Anh Thịnh bị tai nạn lao động xẹp đốt sống ngực, bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM nhầm với bệnh nhân khác nên xuyên đinh vào chân.

Chiều 18/6, Bệnh viện Chợ Rẫy báo cáo Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế, về sự cố "thực hiện thủ thuật xuyên đinh nhầm người bệnh".

Bệnh nhân Nguyễn Đức Thịnh, sinh năm 1989, ngụ Hậu Giang, chuyển từ bệnh viện ở Cà Mau đến Bệnh viện Chợ Rẫy ngày 12/6. Bệnh nhân được chẩn đoán gãy xẹp thân đốt sống D8, chấn thương do té cao và chỉ định nhập viện vào khoa Ngoại Thần kinh.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy, trong lúc vận chuyển người bệnh từ khoa cấp cứu đến các khoa điều trị, các y bác sĩ đã nhầm lẫn giữa bệnh nhân Thịnh với bệnh nhân Lê Văn Long bị gãy kín 1/3 đùi phải. Do đó khi thực hiện ca mổ, anh Thịnh được bác sĩ xuyên đinh tại vùng trước lồi củ xương chày phải, vốn là chỉ định xử trí cho bệnh nhân Long.

Sau sự cố nhầm lẫn, người bệnh được bác sĩ xin lỗi, băng vết thương và chuyển đến điều trị tại khoa Ngoại Thần kinh. Phó giáo sư Nguyễn Văn Khôi, Phó Giám đốc phụ trách quản lý điều hành, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết hiện bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, chân tay cử động bình thường, đang nằm giường cứng, có nẹp lưng.

Phương pháp điều trị chấn thương cột sống cho bệnh nhân Thịnh là bảo tồn, không phẫu thuật, khoảng 6 tháng sau tổn thương cột sống sẽ khỏi hoàn toàn. Vết thương do xuyên đinh nhầm sẽ hồi phục trong khoảng 2-3 tháng, tiên lượng không ảnh hưởng đến chức năng vận động.

Theo phó giáo sư Khôi, sau sự việc, các trưởng phó khoa đã trực tiếp khám bệnh, hội chẩn đánh giá tổn thương và xử trí chăm sóc bệnh nhân cũng như gặp gỡ xin lỗi, lắng nghe ý kiến gia đình. Theo nguyện vọng của gia đình, bệnh viện hỗ trợ viện phí trong quá trình điều trị.

"Đây là sự cố y khoa, ảnh hưởng đến an toàn người bệnh, bệnh viện quyết định đình chỉ công việc đối với 2 cán bộ y tế liên quan trong thời gian chờ xem xét kỷ luật do vi phạm quy trình xác định người bệnh", lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết. Bệnh viện cũng tổ chức tập huấn lại các quy trình an toàn người bệnh cho khoa cấp cứu và các khoa lâm sàng.

Lê Nga - Lê Phương