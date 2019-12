Bệnh nhân chết vẫn được đề nghị trả bảo hiểm

Bệnh nhân ở Hà Tĩnh tử vong ngày 2/6. Hồ sơ bảo hiểm xã hội đề nghị thanh toán chi phí khám chữa bệnh 12 lượt nữa kể từ ngày 3/6.

Theo Báo cáo của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, một hồ sơ bệnh nhân chạy thận nhân tạo được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh đề nghị bảo hiểm xã hội thanh toán cho 12 lượt khám từ ngày 3/6 đến 28/6, thời điểm người bệnh đã qua đời.

Đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh giải thích đây là nhầm lẫn của điều dưỡng viên khoa Cấp cứu - chống độc. Theo đó điều dưỡng đã căn cứ vào danh sách bệnh nhân chạy thận chu kỳ của tháng trước và lịch chạy thận của từng bệnh nhân để nhập dữ liệu vào phần mềm HIS bệnh viện và thống kê chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho tháng sau.

Khi phát hiện bệnh nhân không đến chạy thận do đã qua đời, điều dưỡng khoa đã dừng thống kê chi phí. "Do không biết dữ liệu bệnh nhân đã xóa, phần mềm HIS tự động chuyển sang cổng tiếp nhận của hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế và được cán bộ công nghệ thông tin của bệnh viện ấn nút chuyển giám định, đề nghị thanh toán chi phí cho bệnh nhân", đại diện bệnh viện cho biết.

Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Hà Tĩnh cho rằng "để xảy ra sai sót này do nhóm giám định tập trung giám định theo tỷ lệ". Trong quá trình rút hồ sơ thẩm định, nhóm giám định đã không phát hiện được không có bệnh án bệnh nhân và bảng kê chi phí khám chữa bệnh ngoại trú. Ngoài ra, nhóm giám định chưa đối chiếu số lượt đề nghị thanh toán trên dữ liệu phần mềm và chứng từ thanh toán lưu tại bệnh viện nên không phát hiện sai sót.

Tại Bệnh viện Thanh Nhàn, Hà Nội, cũng có một trường hợp tiếp tục lập hồ sơ đề nghị thanh toán sau khi bệnh nhân đã tử vong. Lãnh đạo bệnh viện cho biết đang kiểm tra và rà soát lại hồ sơ.

Cơ quan bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng phát hiện nhiều trường hợp mượn thẻ bảo hiểm y tế của người khác để đi khám bệnh. Một số trường hợp bị trục lợi như phẫu thuật Phaco (chữa bệnh đục thủy tinh thể) 3 lần trên cùng một người bệnh; đẻ thường hoặc mổ đẻ sau khi đã cắt tử cung.

Ông Đào Việt Ánh, Phó tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, các trường hợp gian lận trong thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, sẽ phải kiểm tra lại và từ chối thanh toán. Trường hợp đã được chi trả sẽ phải thu hồi.

Cơ quan bảo hiểm xã hội đề nghị Bộ Y tế xử lý nghiêm các trường hợp trục lợi, đồng thời có biện pháp chấn chỉnh, ngăn ngừa các hành vi gian lận bảo hiểm y tế.

Lê Nga