Bé trai không thể đi đại tiện do hẹp hậu môn

Bệnh nhi 9 tháng tuổi ở Nghệ An bụng trướng, hậu môn chỉ có một lỗ nhỏ.

Người nhà cho biết 3 tháng đầu sau sinh bé đi đại tiện bình thường. Đến tháng thứ 4, bé tập ăn dặm thì đại tiện khó khăn hơn, phân khuôn nhỏ như sợi bún, bố mẹ tưởng con bị táo bón.

Ngày 1/8, bé được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinh, Nghệ An, khám. Bác sĩ kiểm tra dạ dày bé thấy có dấu hiệu trướng, hậu môn chỉ có một lỗ nhỏ ở trung tâm. Siêu âm bụng, chụp X-quang, cộng hưởng từ (MRI) thấy trực tràng và một phần đại tràng sigma giãn to do chất thải không được đẩy ra hết. Bác sĩ chẩn đoán bé bị hẹp hậu môn, chỉ định phẫu thuật tạo hình hậu môn.

Hình ảnh hậu môn bị hẹp (trái) và sau khi được thông (phải) của bệnh nhi. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinh

Bác sĩ Nguyễn Văn Tuấn, chuyên khoa Ngoại nhi, cho biết hẹp hậu môn ở trẻ em phát triển khi bé chưa được sinh ra, xảy ra từ tuần 5 đến tuần 7 của thai kỳ. Đây là dị tật bẩm sinh đường tiêu hóa với tỷ lệ 1/5.000 trường hợp, gặp ở bé trai nhiều gấp ba lần so với bé gái. Trẻ sơ sinh bị hẹp hậu môn còn có thể mắc các dị tật khác như dị tật thận hoặc đường tiết niệu, cột sống bất thường, dị tật khí quản, dị tật thực quản, dị tật tay và chân, hội chứng Down, bệnh Hirschsprung (phình đại tràng bẩm sinh), hẹp tá tràng, dị tật tim bẩm sinh.

Hầu hết trường hợp được điều trị phẫu thuật để mở lỗ hậu môn bị tắc. Tùy thuộc các yếu tố như mức độ, tình trạng, vị trí và nguyên nhân hẹp của hậu môn, bác sĩ phẫu thuật sẽ chọn phương pháp phù hợp.

Sau phẫu thuật, bé được nong hậu môn bằng bộ dụng cụ chuyên dụng 7-14 ngày.

Bác sĩ khuyên cha mẹ cần chú ý tới vấn đề vệ sinh của con, nếu có dấu hiệu bất thường như táo bón, trướng bụng, ói mửa, đại tiện khó khăn... cần đưa bé đến ngay các trung tâm y tế chuyên khoa để được điều trị sớm, tránh các biến chứng nguy hiểm.

Thúy Quỳnh