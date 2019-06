Bé trai hôn mê tỉnh dậy nhờ mùi hương quen thuộc

Kacper Krauze, 13 tuổi, ở Anh, hôn mê hơn 3 tuần vì rơi xuống sông, đã tỉnh lại nhờ mùi hương quen thuộc.

Kacper gặp nạn khi đang chèo thuyền với bạn bè ở sông Eden vào cuối tháng 2. Ngoài dòng nước lạnh như băng, Kacper không biết bơi khiến tình trạng nguy kịch. Em phải vật lộn dưới dòng nước hơn 25 phút mới được trực thăng cứu hộ đưa lên bờ. Khi ấy tim cậu bé đã ngừng đập, được các nhân viên sốc điện đến lần thứ 5 thì tim đập trở lại nhưng em vẫn chìm trong hôn mê.

"Con đã sống lại nhưng chưa tỉnh lại, tình trạng rất tệ", bà Wioletta Krauze 43 tuổi, mẹ của Kacper, kể lại.

Hôn mê là tình trạng cơ thể bất tỉnh không phản ứng với bên ngoài, nguyên nhân có thể do chấn thương não như chấn thương đầu, đột quỵ, nhiễm trùng não hoặc do ngộ độc rượu nghiêm trọng. Trong trường hợp của Kacper, nguyên nhân hôn mê là do thiếu ôxy lên não. Đây cũng là tình trạng mà những người đau tim hay gặp.

Hiện tại, sức khỏe của Kacper dần bình phục. Ảnh: Metro

Kacper được đưa đến bệnh viện, nằm tại phòng chăm sóc đặc biệt. Ngoài điều trị chuyên môn, bác sĩ khuyên gia đình thường xuyên động viên, nói chuyện, nắm tay họ, chơi nhạc hoặc đưa những mùi hương quen thuộc cho người bệnh ngửi. Theo Cơ quan Y tế ở Anh (NHS), việc kích thích các giác quan chính - chạm, nghe, nhìn và ngửi - có khả năng giúp một người hồi phục sau khi hôn mê.

Mỗi ngày, bà Krauze đều mang mùi hương quen thuộc mà Kacper thường dùng vào phòng bệnh. Cậu bé đã tỉnh dậy 3 tuần sau đó.

Kacper chụp hình cùng mẹ sau hơn 3 tuần hôn mê. Ảnh: Metro

Sức khỏe của Kacper đang dần bình phục. Bác sĩ, gia đình và cả cậu bé đều nói đây là một phép màu.

Thùy Anh (Theo Epoch Time)