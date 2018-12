Bé trai 8 tháng tuổi hôn mê do chảy máu trong não

Hơn 2 tuần trước bé được gia đình đưa đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cấp cứu do xanh xao, đột ngột co giật. Vào viện bé hôn mê sâu, nghi ngờ xuất huyết não cấp.

Bé trai được đặt ống giúp thở, thở máy. Kết quả chụp CT Scan sọ não phát hiện xuất huyết não. Não bị khối máu chèn ép gây phù, đe doạ tụt não, ngưng tim ngưng thở, nguy cơ tử vong rất cao.

Bác sĩ phẫu thuật cho bé trai. Ảnh bệnh viện cung cấp.

Các bác sĩ khẩn trương truyền máu, chống sốc, chống phù não, chống co giật và tiến hành phẫu thuật cấp cứu. Sau khi tiến hành mở sọ giải áp dưới sự hỗ trợ đắc lực của kính vi phẫu, bác sĩ trưởng kíp mổ Nguyễn Duy Khải phát hiện máu chảy rất nhiều, phải mở sọ, lấy máu tụ, cầm máu, vá màng cứng.

Bệnh nhi được bù 6 đơn vị máu tại phòng mổ. Sau cuộc phẫu thuật kéo dài hơn 4 giờ, bé được chuyển sang hồi sức. Hiện cháu bé hồi phục tốt, não không bị đẩy lệch nữa, tay chân phải cải thiện sức cơ, được cai máy, cho ăn sữa và đã ra phòng ngoài với gia đình.

Bệnh nhi trong thời gian hồi sức sau mổ. Ảnh bệnh viện cung cấp.

Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Nga, Khoa Hồi sức Ngoại, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, cho biết xuất huyết não ở trẻ là một bệnh cảnh nặng cấp tính do nhiều nguyên nhân. Hai nguyên nhân lớn thường gặp ở trẻ nhỏ là chấn thương sọ não do tai nạn sinh hoạt và rối loạn đông máu do thiếu vitamin K.

Theo nghiên cứu, 90% trẻ xuất huyết não do thiếu vitamin K thường xảy ra vào lúc 30-40 ngày tuổi. Ở độ tuổi lớn hơn, nguyên nhân tập trung vào tai nạn sinh hoạt hoặc tai nạn giao thông, các bệnh lý huyết học gây rối loạn đông máu khác... Trẻ bị xuất huyết não dù được điều trị tích cực nhưng tỷ lệ tử vong hoặc để lại di chứng vẫn còn cao.

Các di chứng hay gặp nhất ở trẻ bị xuất huyết não gồm teo não, não úng thủy, não bé, động kinh, bại não hoặc chậm phát triển tâm thần vận động... Khi thấy trẻ có dấu hiệu bất thường như xanh xao, co giật, li bì, cần đưa đi khám bác sĩ ngay.

Lê Phương