Bé trai 6 tuổi được ghép giác mạc của bé Vân Nhi

Cái ôm chia sẻ của hai người mẹ đã hiến tạng con gái nhỏ

Sau khi được ghép, mắt của cậu bé đã có phản ứng tích cực. Mẹ bé cho biết sẽ tìm đến gia đình đã hiến giác mạc khi mắt con ổn định. Chị muốn thắp nén nhang tri ân người đã khuất cũng như gia đình vì nhờ có họ con của chị mới có cơ hội tìm được ánh sáng.

3 tuổi cậu bé bị hỏng giác mạc sau khi đau mắt đỏ. Khi đó, các bác sĩ chỉ có thể cố gắng giữ được con mắt, tuy nhiên cần phải có giác mạc thay thế thì cháu mới có thể nhìn thấy được.

Lúc đầu, gia đình cũng không hy vọng nhiều vì biết giác mạc chỉ có khi những người không may qua đời hiến tặng. Gia đình vận động người thân, họ hàng nếu không may có ai đó qua đời thì hiến giác mạc giúp cháu có cơ hội nhìn lại. Tuy nhiên, chút hy vọng mong manh đó cứ trôi tuột khi có người không may qua đời muốn hiến nhưng lại bị gia đình từ chối.

Các bác sĩ ghép giác mạc cho bé trai 6 tuổi. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

"Nhìn thấy con bị bệnh mà mình đành bất lực là điều khiến chúng tôi vô cùng đau khổ. Thế nhưng cuối cùng may mắn cũng đã đến với gia đình trong lúc đang vô vọng. Khi bác sĩ đưa con lên khám và hội chẩn, sau đó thông báo con được chọn để ghép giác mạc của Vân Nhi, tôi mừng đến phát khóc", người mẹ chia sẻ.

Trường hợp thứ hai ghép giác mạc còn lại của Vân Nhi là một bé trai 13 tuổi ở Sơn La bị loạn dưỡng giác mạc di truyền.

Phó giáo sư Nguyễn Xuân Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương cho biết, trong số gần 1.000 hồ sơ chờ ghép giác mạc tại Ngân hàng Mắt, Bệnh viện Mắt Trung ương, bác sĩ hội chẩn và chọn hai bệnh nhân này có đủ điều kiện để ghép. Giác mạc của bé Vân Nhi có tế bào nội mô tốt, trong.

Trưa 2/7, Trung tâm điều phối và ghép tạng Quốc gia cùng cán bộ Ngân hàng Mắt, Bệnh viện Mắt Trung ương đã đến lấy giác mạc bé Vân Nhi tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Sinh năm 2006, từ 2 tuổi Vân Nhi đã mắc bệnh u nhú dây thanh quản. 10 năm qua bé đã trải qua không biết bao nhiêu lần phẫu thuật cắt u nhú, nói không rõ tiếng nhưng vẫn kiên trì đi học.

Bé Vân Nhi đã hiến tặng giác mạc khi qua đời ở tuổi 12. Ảnh: Gia đình cung cấp.

Thời gian gần đây, sức khỏe của bé ngày một giảm sút. Chỉ sau một ngày sốt, khó thở, gia đình đưa Vân Nhi vào cấp cứu nhưng trái tim bé đã ngừng đập, rơi vào tình trạng chết não. Gia đình quyết định thực hiện tâm nguyện hiến giác mạc của con.

Trước Vân Nhi, câu chuyện cô bé Hải An 7 tuổi hiến giác mạc khi qua đời vì bệnh ung thư cũng khiến hàng triệu người xúc động. Cũng từ đó, số người hiến giác mạc ngày càng nhiều hơn.

Ghép giác mạc là một phẫu thuật ghép mô nên mọi nguy cơ sau ghép đều giống như ghép thận, ghép gan... Thành công sau ghép cũng phụ thuộc vào việc cơ địa của bệnh nhân có đáp ứng tốt với mảnh ghép hay không (vì có sự đào thải mảnh ghép), tay nghề của bác sĩ, chất lượng của giác mạc cho, thời gian từ lúc lấy giác mạc mắt đến khi ghép (càng sớm càng tốt, tối đa là 14 ngày)...

Nam Phương