Chủ nhật, 30/6/2019, 12:15 (GMT+7)

Bé trai 2 tuổi bị suy dinh dưỡng vì tắc tá tràng

Bé trai ở Nghệ An từ lúc chào đời thường nôn ói, 2 tuổi nhưng chỉ nặng 7 kg, dạ dày giãn to do bệnh hiếm.