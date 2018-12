Bé trai 19 tháng tuổi nghịch súng bị đạn găm vào ngực

Lưỡi câu, bánh xe nằm trong phổi người đàn ông

Bác sĩ Lê Trọng Thông, Phó Trưởng khoa Ngoại tổng hợp cho biết, bé nhập viện có vết thương hình tròn ở khoang liên sườn, phổi phải giảm thông khí, tim nhịp nhanh. Bé còn mắc hội chứng thiếu máu dương tính.

Các bác sĩ đã phẫu thuật lấy một viên đạn bi từ lồng ngực bé. Hiện, sức khỏe của bé đã ổn định, nhịp tim đều, vết mổ khô và được tiếp tục theo dõi tại khoa Hồi sức cấp cứu.

Bệnh nhi đang tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện. Ảnh: T.H

Gia đình cho biết, bé sang nhà hàng xóm chơi, thấy một khẩu súng hơi trên ghế nên lấy nghịch. Không may súng cướp cò, đạn bắn vào ngực bé.

Bác sĩ khuyến cáo, phụ huynh cần giúp các bé nhận thức được nguy hiểm, tránh xa các trò chơi súng đạn. Người lớn tuyệt đối không sử dụng súng tự chế hoặc để các vật dụng nguy hiểm trong tầm với của trẻ.

Nếu không may gặp tai nạn do súng đạn, dị vật hốc mắt... nên sơ cứu nạn nhân rồi nhanh chóng chuyển đến cơ sở y tế gần nhất để được hỗ trợ, can thiệp kịp thời.

Thu Hiền