Bé trai 11 tuổi tử vong sau 3 tháng bị mèo cào

Xử trí đúng cách khi trẻ bị chó cắn

Bé được đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang cấp cứu ngày 6/5, chẩn đoán bị bệnh dại do mèo cào. Bé tử vong vào ngày hôm sau.

Bác sĩ Nguyễn Tiến Quân, Trưởng khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang cho biết, dại là bệnh viêm não tủy cấp tính do virus dại (Rabie virus, thuộc họ Rhabdo-viridae) gây nên. Người bị nhiễm virus này sẽ lên cơn dại và tử vong.



Bệnh dại chủ yếu xảy ra ở động vật máu nóng như chó, mèo. Người mắc bệnh dại do bị chó, mèo mang virus dại cắn hoặc cào... Nước bọt của động vật mang nhiều virus dại và sẽ truyền sang người qua vết cắn, vết cào từ chỗ bị tổn thương, trầy xước ở da; trường hợp lây nhiễm qua niêm mạc rất hiếm gặp. Để phòng tránh bệnh dại do chó cắn, mèo cào, các gia đình cần tiêm phòng dại cho vật nuôi.



Bác sĩ khuyến cáo, người bị chó cắn, mèo cào cần phải xử lý ngay vết thương bằng cách rửa thật sạch dưới vòi nước chảy với xà phòng đặc 20% hoặc rửa bằng nước muối 0,9%, sau đó sát khuẩn vết thương bằng cồn. Trường hợp vết cắn, vết cào phức tạp, nạn nhân cần đến cơ sở y tế để được xử trí. Ngay sau khi bị chó cắn, mèo cào, nạn nhân cần tiêm phòng dại càng sớm càng tốt.

Thanh Yến