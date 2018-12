Bé sơ sinh chào đời với nội tạng lộ ra ngoài

Ngày 6/8, Khoa Ngoại và Chuyên Khoa, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận bé Thùy Vân trong tình trạng khối thoát vị rốn, ruột và các tạng lộ ra ngoài thành bụng. Bé chỉ mới chào đời một tiếng đồng hồ, được sinh thường tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả. Trước đó mẹ bé khám ở Bệnh viện Sản nhi tỉnh Quảng Ninh, có lịch hẹn vào viện đẻ song chưa kịp vào thì đã sinh non.

Các bác sĩ hội chẩn, quyết định mổ cấp cứu phục hồi thành bụng cho bé. Tiên lượng tình trạng bệnh nhi rất nặng. Ca phẫu thuật diễn ra trong hơn 3 tiếng đồng hồ và kết thúc vào hơn 1h sáng 7/8. Hiện sức khỏe của bé tạm ổn định.

Bác sĩ Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh, người trực tiếp tham gia ca phẫu thuật cho biết, bé bị thoát vị chân rốn sơ sinh. Tình trạng này của thai nhi có thể chẩn đoán được trong thời kỳ tiền sản khi mẹ siêu âm thai; nếu không cũng sẽ được chẩn đoán dễ dàng khi bé chào đời.

Thoát vị rốn là tình trạng một phần cơ quan trong ổ bụng lồi ra ngoài tại lỗ rốn như ruột, mạc nối… Các cơ quan này vẫn còn được che phủ bởi một màng rốn mỏng (ở trẻ sơ sinh) hay màng da mỏng (trẻ lớn hơn). Nguyên nhân thường là do bẩm sinh, cơ thành bụng tại lỗ rốn bị khiếm khuyết và không đủ sức giữ các tạng dưới áp lực của ổ bụng.

Hiện sức khỏe trẻ tạm thời ổn định. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

Thoát vị rốn được chia thành 2 nhóm: Thoát vị chân (cuống) rốn ở trẻ sơ sinh được phát hiện ngay sau sinh; Thoát vị rốn muộn xuất hiện ở những trẻ lớn hơn. Triệu chứng thoát vị rốn thường gặp ở trẻ sinh non tháng (75-80% trẻ). Trẻ chào đời có túi thoát vị to ở rốn, chứa các tạng trong ổ bụng như ruột non, ruột già, dạ dày, gan... Khoảng 15% trường hợp bị vỡ túi thoát bị khi sinh làm ruột và các tạng lộ hẳn ra ngoài.

Phương Trang