Bé gái viêm phổi do uống nhầm dầu hỏa

Phú ThọBé gái 3 tuổi nhập viện trong tình trạng nôn, kích thích tăng tiết đờm dãi, tim nhịp nhanh, phổi thông khí kém.

Bệnh nhi được đưa đến trung tâm y tế địa phương sơ cứu trưa 14/10 rồi chuyển tuyến đến Trung tâm Sản Nhi, Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ. Bốn giờ trước khi vào viện, bệnh nhi đã uống nhầm dầu hỏa song không rõ số lượng.

Kết quả chụp X-quang, xét nghiệm máu xác định trẻ bị viêm phổi nặng do ngộ độc dầu hỏa, phải điều trị an thần, thở máy chỉ số cao. Bé mắc bệnh tim bẩm sinh đã được phẫu thuật hai lần, còn bị hội chứng Down.

Chị Nguyễn Thị Hà (mẹ bệnh nhi) cho biết vợ chồng đi làm thuê kiếm tiền chạy chữa bệnh cho con, bé gửi hàng xóm trông hộ. Có thể con ngủ trưa dậy khát nước nên uống nhầm chai dầu hỏa.

Bé đang được theo dõi điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Trung tâm sản nhi, Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ

Theo các bác sĩ, viêm phổi là hiện tượng nhiễm khuẩn của nhu mô phổi bao gồm viêm phế nang, ống và túi phế nang, tiểu phế quản tận cùng hoặc viêm tổ chức kẽ của phổi. Có nhiều thể viêm phổi khác nhau, trong đó có viêm phổi do hít, sặc phải xăng dầu.

Viêm phổi vì hít xăng dầu là tình trạng viêm nhiễm hóa học do bệnh nhân hít vào thanh quản và đường hô hấp dưới các chất như dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut gây tổn thương ở phổi. Các tổn thương này phụ thuộc vào số lượng và đáp ứng của bệnh nhân đối với chất hít cũng như số lần bị sặc.

Xăng dầu thuộc nhóm hóa chất bay hơi, có đặc tính sức căng bề mặt thấp nên dễ lan rộng kích thích niêm mạc gây các triệu chứng ho sặc sụa, nôn, ngạt thở ngay khi uống vào. Độ nhớt thấp và độ bay hơi cao cho xăng dầu khả năng dễ dàng hít vào phổi, nhanh chóng đến tận các phế quản nhỏ và phế nang gây viêm phổi. Biểu hiện thở nhanh, co lõm ngực, khò khè. Lượng xăng dầu vào phổi nhiều sẽ phá hủy biểu mô hô hấp, vách phế nang và mao mạch phổi, gây tổn thương chất surfactant lót trong phế nang và các tiểu phế quản tận dẫn đến suy hô hấp, thiếu oxy trầm trọng có thể tử vong.

Lượng xăng dầu nuốt vào cũng gây tác dụng tại chỗ, làm đau bụng, tức ngực, buồn nôn. Nếu được hấp thu từ phổi và ruột vào máu lên não, xăng dầu tác động trực tiếp trên các tế bào não khiến nạn nhân lừ đừ, kích thích, co giật, hôn mê.

Ảnh chụp tình trạng viêm phổi của bệnh nhi. Ảnh: Trung tâm sản nhi - Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ

Các bác sĩ khuyến cáo các gia đình hãy thật cẩn thận trong việc trông nom và chăm sóc trẻ nhỏ. Những hóa chất có thể gây nguy hiểm cho trẻ như dầu hỏa, xăng, dầu nhờn, nước giặt, nước sôi... phải để xa tầm tay của trẻ. Đồ dùng, thiết bị điện cũng cần được chú ý để đảm bảo an toàn cho trẻ.

Khi trẻ uống nhầm xăng dầu, người lớn không được móc họng trẻ gây nôn sẽ làm hơi xăng dầu xâm nhập nhiều hơn vào đường hô hấp, chưa kể sặc chất nôn vào đường thở. Tốt nhất là nhanh chóng đưa trẻ đến bệnh viện để được xử lý phù hợp.

Thúy Quỳnh