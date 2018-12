Bé gái 2 tuổi bị hoại tử da vì dán cao trị mụn

Mẹ bệnh nhi cho biết thấy con nổi mụn ở vùng bụng trái nên chị mua thuốc kháng sinh cho uống. Mụn phát triển ngày càng to dần khiến gia đình lo lắng. Nghe người quen mách, chị đi mua cao dán cho con. Vài ngày sau, mụn to hơn, bề mặt dán cao bị vỡ, loét, trẻ sốt cao, quấy khóc, sút cân. Gia đình đưa con đến Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội) khám, bác sĩ chẩn đoán bị hoại tử da do áp xe vùng bụng trái.

Các bác sĩ khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ dùng máy để hút dịch mủ cho bé, băng bó, hạ sốt. Bệnh nhi sau đó được phẫu thuật cắt lọc da cân cơ thành bụng trái, dùng máy hút áp lực âm để bảo tồn vùng da này...

Trị liệu hút áp lực âm tính là phương pháp thúc đẩy quá trình liền vết thương. Nó giúp loại bỏ dịch tiết, giảm phù nề, cải thiện dòng máu đến mô, vết thương liền nhanh.

Bác sĩ Hoàng Thị Phương Lan, Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ cho biết da của trẻ em rất nhạy cảm và dễ bị tổn thương khi bị tác động. Khi gia đình thấy có bất thường trên da của con, đặc biệt là trẻ dưới 5 tuổi không nên dán các loại thuốc cao dán. Chúng có thể chứa các hóa chất gây bỏng da trẻ, dẫn đến hoại tử da.

Phương Trang