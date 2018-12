Bé 3 tuổi suýt chết do hóc hạt mãng cầu

Gia đình cho biết khi đang ăn hạt đậu phộng, bé trai 3 tuổi quê Long An ho sặc sụa, tím tái. Vào bệnh viện địa phương điều trị một ngày, các triệu chứng cải thiện. Về nhà bé ho nhiều hơn, khó thở tím tái nên quay lại bệnh viện, được đặt ống giúp thở, mở khí quản và chuyển đến TP HCM.

Bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố ghi nhận bé nhập viện ngày 28/11 trong tình trạng từng ngưng tim ngưng thở, tổng trạng xấu, tràn khí màng phổi. Bệnh nhi được thở máy thông số cao, chọc hút khí màng phổi, ổn định hô hấp, huyết động, dùng thuốc vận mạch.

Sau khi hội chẩn, ê kíp gồm tiến sĩ Trịnh Hồng Nhiên, Trưởng Khoa Hô hấp và bác sĩ Nguyễn Hoàng Nhật Mai, Phó Khoa Hô hấp tiến hành nội soi qua đường mũi dọc theo ống mở khí quản bệnh nhi. Bác sĩ bất ngờ khi phát hiện dị vật chèn sát ngay phế quản gốc bên phải.

Bác sĩ thực hiện nội soi gắp dị vật cho bệnh nhân. Ảnh bệnh viện cung cấp.

Bác sĩ khéo léo dùng kềm gắp ra hạt mãng cầu màu đen cứng, không giống như bệnh sử ghi nhận là bé sặc lúc ăn đậu phộng. Phế quản hai bên đã thông thoáng, bác sĩ tiếp tục hút sạch đàm nhớt, bơm rửa lấy dịch phế quản soi cấy tìm vi trùng.

Lúc này ba mẹ bé mới nhớ trước đó vài ngày bé ăn mãng cầu và không biết hóc lúc nào.

Sau hơn nửa tháng hồi sức tích cực, bé đã rút được ống thở và tự thở, tỉnh táo, đang được theo dõi thêm.

Hạt mãng cầu được gắp ra khỏi đường thở bé trai. Ảnh bệnh viện cung cấp.

Bác sĩ cho biết các dị vật thường gặp như hạt sapôchê, hạt mãng cầu rất trơn tuột khó gắp, nạn nhân chỉ còn một phổi thông khí nên rất khó kiểm soát.

Phụ huynh cần cẩn trọng không cho trẻ đùa nghịch, cười to, khóc to, sợ hãi khi ăn. Không chơi các đồ chơi nhỏ dễ ngậm mút rơi vào đường thở. Thận trọng với những thức ăn dễ làm trẻ mắc dị vật như hạt đậu phộng, hạt trái cây to, ngô, vỏ tôm, cua...

Lê Phương