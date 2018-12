Bé 2 tuổi vặn ga xe máy tông suýt mất mạng bạn

Bệnh nhi từ Bà Rịa - Vũng Tàu nhập viện Nhi đồng 2 trong tình trạng đau bụng nhiều, sốc nhiễm trùng, nhiễm độc sau tai nạn. Các bác sĩ nhanh chóng hồi sức tích cực, thăm khám và thực hiện các xét nghiệm cần thiết. Nghi ngờ tình trạng viêm phúc mạc do vỡ tạng rỗng trong ổ bụng, bệnh nhi được chuyển mổ cấp cứu ngay khi tình trạng huyết động học tạm ổn.

Bác sĩ Nguyễn Trần Việt Tánh, Khoa Ngoại Tổng hợp Bệnh viện Nhi Đồng 2, trực tiếp mổ chính cho biết bệnh nhi bị tổn thương khá phức tạp là vỡ tá tràng đoạn D4 và góc tá hỗng tràng, khiến toàn bộ ổ bụng và khoang sau phúc mạc rất dơ. Sau khi rửa sạch ổ bụng và bộc lộ thương tổn, bệnh nhi được xử lý cắt bỏ đoạn ruột vỡ, khâu nối ruột. 10 ngày sau phẫu thuật bé hồi phục tốt, có thể ăn uống bình thường.

Góc tá hỗng tràng của bệnh nhi bị vỡ. Ảnh bác sĩ cung cấp.

Bác sĩ Trần Thanh Trí, Trưởng Khoa Ngoại Tổng hợp Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết vỡ tá tràng là một tổn thương rất hiếm ghi nhận ở trẻ em do chấn thương bụng kín. Bệnh nhi này bị vỡ nơi tiếp giáp của tá tràng và đoạn đầu ruột non nên rất khó phẫu thuật. Hơn nữa ổ bụng bệnh nhân khá dơ và khoang sau phúc mạc bị tẩm nhuộm bởi dịch mật làm mất đi các mốc giải phẫu thông thường, đòi hỏi bác sĩ phải phẫu tích hết sức cẩn thận mới có thể tiếp cận thương tổn một cách an toàn.

Theo bác sĩ Trí, vỡ tá tràng là một thách thức trong chẩn đoán và điều trị. Hiện các phương tiện chẩn đoán hình ảnh hiện đại giúp cho việc phát hiện bệnh được sớm hơn nhưng kết quả phẫu thuật thành công vẫn chưa cao, tỷ lệ biến chứng sau mổ khoảng 46,6%, tỷ lệ tử vong khoảng 12,5%.

Người nhà cho biết bé trai đứng dưới đất, bị bạn cùng tuổi vặn tay ga xe máy tông vào hàng rào, tay lái xe máy ngã đè lên bụng. Bác sĩ Tánh khuyến cáo phụ huynh hết sức cẩn thận khi cho trẻ đứng phía trước xe máy. Nếu người lớn lơ đễnh, trẻ có thể vô tình hoặc nghịch ngợm vặn tay ga dẫn đến hậu quả đáng tiếc.

Lê Phương