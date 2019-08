Bác sĩ nha khoa Phú Hòa gợi ý giải pháp cho người mất răng

Theo tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Phú Hòa (phòng nha Phú Hòa), ngoài phục hình tháo lắp, người mất răng có thể tiến hành trồng răng Implant.

Mất răng có thể do nhiều nguyên nhân như bẩm sinh thiếu mầm răng, mầm răng mọc lệch lạc nên không xuất hiện trên cung hàm tại một số vị trí; do chấn thương; do bệnh lý viêm quanh răng dẫn tới ung lay, răng phải điều trị tủy do sâu, không thực hiện được chức năng ăn nhai phải nhổ bỏ.

Tiến sĩ Nguyễn Phú Hòa của phòng khám Nha khoa Phú Hòa cho biết, thông thường, khách hàng chỉ quan tâm khi mất răng cửa ảnh hưởng tới thẩm mỹ, hoặc mất nhiều răng ở vùng răng hàm, ảnh hưởng tới khả năng ăn nhai. Tuy nhiên, thực tế mỗi răng đều có vị trí quan trọng trong cả hảm, việc thiếu một chiếc răng ở bất kỳ chỗ nào cũng có thể ảnh hưởng đến chức năng và sự tồn tại của những chiếc răng còn lại.

Mất răng sẽ gây ra nhiều hệ lụy đối với các răng còn lại và xương hàm.

"Ngoài yếu tố tâm lý thì mất răng có thể coi là một bệnh lý về răng, ảnh hưởng lớn đến cấu trúc của răng. Việc mất răng sẽ làm cho các răng có chiều hướng xô về chỗ trống, gây xô lệch các răng còn lại, giảm chức năng ăn nhai, gây hệ lụy đến cấu trúc xương hàm, gây tiêu xương hàm", bác sĩ Phú Hòa nói.

Ông cũng giải thích thêm, sở dĩ mất răng gây tiêu xương hàm vì xương hàm phát triển, khỏe mạnh nhờ quá trình ăn nhai, nhưng mất răng sẽ làm giảm việc ăn nhai do người bị mất răng có xu hướng lựa chọn đồ dễ ăn, mềm để ăn nên hàm hoạt động ít hơn, gây tiêu xương hàm. Việc tiêu xương hàm khiến gương mặt hóp lại, có thể khiến lão hóa sớm.

Bên cạnh đó, mất răng còn ảnh hưởng đến phát âm, hô hấp, tụt nướu, về lâu khiến xương ổ răng thấp dần, dễ bị các bệnh nha chu như viêm nướu, lợi hơn người bình thường. Do đó, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Phú Hòa khuyên người mất răng cần tiến hành trị liệu sớm. Nếu để muộn, các răng xô lệch khiến việc trị liệu trở nên khó khăn và mất nhiều thời gian, gây tốn kém.

Theo ông, các phương pháp khắc phục tình trạng mất răng phổ biến hiện nay là phục hình tháo lắp hoặc phục hình cố đinh: cầu răng và implant.

Cố định răng bằng trụ implant.

Tuy nhiên, không phải trường hợp nào cũng có thể thực hiện việc bổ sung răng, nhất là đối với người dưới 16 tuổi vì đây là giai đoạn xương hàm vẫn đang phát triển, do đó để hạn chế sai lệch khớp cặn thì không nên đi trồng răng. Những người bị bệnh răng miệng như viêm lợi, nha chu, sâu răng thì cần điều trị triệt để mới có thể trồng răng.

Bác sĩ Phú Hòa cũng cho biết, hiện nay, trong lĩnh vực điều trị nha khoa, cấy răng Implant là phương pháp điều trị mất răng tiên tiến, được nhiều người ưa chuộng.

Bác sĩ Nguyễn Phú Hòa tư vấn cho khách tới thăm khám.

Cấy răng Implant có nhiều ưu điểm như không làm ảnh hưởng tới những răng lân cận và tính thẩm mỹ cao. Răng được trồng trên hàm cấy vít implant có độ bền, chịu lực ăn nhai tốt, khắc phục tình trạng tiêu xương hàm tại vị trí mất răng. Răng trồng bằng công nghệ Implant có tuổi thọ cao, bền nhờ vật liệu Implant có độ bền cao, có thể là vĩnh viễn nếu được chăm sóc vệ sinh răng miệng đúng cách.

Tại Nha khoa Quốc tế Phú Hòa, Tiến sĩ- bác sĩ Nguyễn Phú Hòa sẽ trực tiếp thăm khám cho khách hàng kết hợp cùng các biện pháp chụp Xquang hiện đại nhằm rà soát mật độ xương và kích thước của xương hàm để đưa ra phác đồ trị liệu phù hợp.

Sau khi phẫu thuật cấy ghép Implant, khách hàng nên tuân thủ một số lưu ý như uống thuốc theo đơn của bác sĩ, vệ sinh răng và vùng phẫu thuật kỹ, tránh đọng thức ăn và viêm nhiễm tại vùng phẫu thuật. Độ bền của răng trồng Implant cũng phụ thuộc nhiều vào thói quen vệ sinh răng miệng hằng ngày của khách hàng.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Phú Hòa bảo vệ thành công luận án tiến sĩ năm 2015; tốt nghiệp cao học Việt Pháp - khóa 1, khoa Nha, đại học Victor Segalent Bordeaux 2 (Pháp) năm 2004; giảng viên trường Đại học Y Hà Nội; thành viên Hiệp hội Nha khoa Mỹ ADA - American Dental Association. Ngoài ra, ông còn là thành viên Hiệp hội Cấy ghép Nha khoa Quốc tế ICOI (The International Congress of Oral Implantologists) với sự trợ giúp của các đồng nghiệp đến từ Mỹ, Pháp, Hàn Quốc và Thái Lan. Ông cũng là bác sĩ Việt Nam đạt tiêu chuẩn Diamond của tổ chức Invisalign Mỹ.

