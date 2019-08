Bác sĩ khoa ngoại đỡ đẻ cho bệnh nhân vừa mổ ruột thừa

Sáng 2/8, bà bầu thai 27 tuần đang theo dõi sau mổ ruột thừa bất ngờ chuyển dạ, được bác sĩ ngoại khoa La Văn Phú đỡ đẻ.

Bác sĩ Phú là Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Thành phố Cần Thơ, trưởng kíp trực hôm 2/8. Thai phụ vừa được mổ nội soi cắt ruột thừa do viêm ruột thừa biến chứng viêm phúc mạc khu trú, theo dõi hậu phẫu ngày thứ 5 tại Khoa Ngoại Tổng hợp. Sáng hôm ấy chị đau bụng, vào nhà vệ sinh khoảng một tiếng đồng hồ thì bất ngờ sinh, đầu em bé đã sắp lọt ra ngoài.

Trong tình huống khẩn cấp, bác sĩ Phú một mặt liên lạc với Bệnh viện Phụ sản Thành phố Cần Thơ đề nghị cử người chi viện, mặt khác ông cùng các điều dưỡng chuẩn bị đỡ đẻ cho sản phụ vì không còn thời gian chuyển viện.

"Đây là một tình huống khó và bị động cho chúng tôi, vì y bác sĩ khoa Ngoại không có chuyên môn sản khoa, cũng không đủ trang thiết bị để thực hiện một ca sinh non nguy hiểm cho tính mạng cả mẹ lẫn con trong khi mẹ lại vừa mổ ruột thừa", bác sĩ Phú chia sẻ.

Các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Thành phố Cần Thơ tham gia cấp cứu sản phụ hôm 2/8. Ảnh bác sĩ cung cấp.

Sản phụ sinh con so nên âm hộ hẹp. Bác sĩ Phú phải cắt tầng sinh môn, cùng ê kíp hướng dẫn chị hít thở đều, rặn mạnh... Khoảng 5 phút sau, bé trai chào đời nặng chưa tới một kg, rất yếu lại mắc nhiều bệnh lý do sinh non mới 27 tuần thai. Các bác sĩ bệnh viện phụ sản có mặt đã hồi sức cấp cứu cho bé và đưa sang Bệnh viện Phụ sản Thành phố Cần Thơ chăm sóc, đồng thời xử trí các công đoạn hậu sản tiếp theo cho người mẹ như sổ nhau, kiểm tra buồng tử cung, khâu tầng sinh môn...

Ba ngày sau sinh, sức khỏe của người mẹ hồi phục dần. Em bé được điều trị tích cực tại Bệnh viện Phụ sản Thành phố Cần Thơ, tuy nhiên sức khỏe quá yếu nên không thể cứu được.

Lê Phương