Bác sĩ 9 khoa hợp sức cứu bệnh nhân bị gan dồn lên ngực

Người bệnh bị tai nạn giao thông vỡ cơ hoành khiến gan dồn lên ngực, tắc tĩnh mạch chủ bụng, gãy 4 xương sườn và hai xương cẳng chân.

Nữ bệnh nhân 52 tuổi ở Bà Rịa - Vũng Tàu được bác sĩ phẫu thuật kết hợp xương cẳng chân phải và đặt dẫn lưu màng phổi phải tại bệnh viện địa phương. Hơn một tháng nằm viện bà vẫn cảm thấy mệt, khó thở, hai chân sưng phù, tím lạnh, chuyển đến Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM.

Các bác sĩ chẩn đoán bà bị vỡ cơ hoành phải gây thoát vị gan lên ngực, tắc hoàn toàn tĩnh mạch chủ bụng, dập rách gan, gãy 4 xương sườn phải và hai xương cẳng chân phải đã phẫu thuật trước đó, tiên lượng rất nặng.

Bệnh viện đã hội chẩn toàn viện do bác sĩ Trương Quang Bình, Phó Giám đốc Bệnh viện chủ trì. 9 chuyên khoa bao gồm Can thiệp tim mạch, Lồng ngực - Mạch máu, Tim mạch can thiệp, Ngoại Gan - Mật - Tụy, Gây mê hồi sức, Chẩn đoán hình ảnh, Phẫu thuật tim, Chấn thương chỉnh hình, Phục hồi chức năng được huy động cứu bệnh nhân.

Các bác sĩ của 9 chuyên khoa đang thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Đầu tiên, bác sĩ khoa Can thiệp tim mạch đặt lưới lọc vào tĩnh mạch chủ để ngăn cản khối máu đông đi lên tim và phổi. Sau đó, bác sĩ Lồng ngực - Mạch máu tiến hành phẫu thuật mở ngực và bụng, khâu tái tạo cơ hoành, đưa gan về lại khoang bụng, theo dõi các biến chứng sau phẫu thuật.

Bác sĩ khoa Nội tim mạch đánh giá tình trạng huyết khối và phối hợp sử dụng thuốc kháng đông. Trong khi đó, khoa Hồi sức tích cực đảm nhiệm hồi sức và điều chỉnh các rối loạn. Trong quá trình phẫu thuật, chuyên khoa Ngoại Gan - Mật - Tụy túc trực hỗ trợ khi có tổn thương gan và tạng bụng phức tạp. Các chuyên khoa khác như Phục hồi chức năng, Dinh dưỡng tiết chế, Dược lâm sàng... phối hợp liên tục đảm bảo quá trình hồi phục của người bệnh diễn ra an toàn và nhanh chóng.

Sau hơn 20 ngày, bệnh nhân đã hồi phục sức khỏe và xuất viện.

Bác sĩ Trần Thanh Vỹ, Trưởng khoa Lồng ngực - Mạch máu, trưởng ê kíp phẫu thuật, cho biết người bệnh có hai tổn thương rất nặng là vỡ cơ hoành và tắc tĩnh mạch chủ bụng. Cơ hoành ngăn cách khoang ngực với ổ bụng, giúp hô hấp. Khi bị rách, các tạng trong bụng sẽ dồn lên ngực, chèn ép tim và phổi, gây khó thở, các cơ quan trong ổ bụng bị dịch chuyển vặn xoắn, thiếu máu dẫn đến hoại tử.

"Vỡ cơ hoành do chấn thương rất ít gặp, tỷ lệ tử vong khá cao, từ 12 đến 42%. Người bệnh này có cùng lúc hai tổn thương kèm đa chấn thương khác gồm vỡ gan, gãy nhiều xương sườn... rất nguy kịch và có thể tử vong bất cứ lúc nào", bác sĩ Vỹ nói.

Cẩm Anh