Ba người bỏng nặng khi khí mê tan trong hầm mỏ bùng cháy

Hai người tử vong, 3 bị bỏng nặng khi hầm lò than ở Quảng Ninh bùng cháy trong lúc họ làm nhiệm vụ củng cố thu hồi than.

Ba nạn nhân bị bỏng nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, ngày 18/5.

Nạn nhân bị bỏng nặng sau vụ cháy khí mê tan ở hầm lò. Ảnh: Hà Trang.

Các nạn nhân vào viện trong tình trạng tỉnh, bỏng da ở nhiều bộ phận cơ thể, tổn thương độ II, III. Trong đó, 2 trường hợp nghiêm trọng đang điều trị tại khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, nặng nhất là bệnh nhân nam 44 tuổi bị bỏng hơn 30% cơ thể và một công nhân nam 55 tuổi bị bỏng 20% cơ thể. Bệnh nhân còn lại 37 tuổi bị bỏng nhẹ hơn ở vùng mặt và cẳng tay hai bên.

Hiện, các bệnh nhân đều qua cơn nguy kịch, được điều trị tích cực.

Ngày 18/5, nhóm 6 công nhân và một lò trưởng làm nhiệm vụ củng cố thu hồi than tại hầm lò khu vực Hà Ráng, Công ty Than Hạ Long (TP Cẩm Phả, Quảng Ninh). Bất ngờ khí mê tan trong hầm lò bốc cháy, hai người tử vong tại chỗ, ba người bị thương, hai người may mắn thoát nạn. Khí mê tan có đặc điểm nổi bật là rất dễ cháy, gây bỏng nhiệt.

Lê Nga