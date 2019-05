Ba năm sưng phồng bộ phận sinh dục do u nang

Người đàn ông 30 tuổi ở Ấn Độ nhập viện trong tình trạng dương vật phình to, có mùi.

Bệnh nhân chia sẻ trong suốt ba năm dương vật sưng, không gây đau đớn nên không đi khám. Đầu tháng 5, bộ phận sinh dục trở nên to bất thường, anh đến Khoa tiết niệu - Bệnh viện từ thiện Justice K S Hedge ở Ấn Độ kiểm tra.

Do dương vật bệnh nhân sưng quá to, các bác sĩ buộc phải cắt bao quy đầu trước mới có thể chẩn đoán chính xác. Bệnh nhân được xác định mắc u nang biểu bì, do sự tích tụ các chất lỏng và bán lỏng trong túi da. Các bác sĩ còn phát hiện bộ phận sinh dục bị nhiễm trùng do bao quy đầu quá căng.

Bệnh nhân được phẫu thuật cắt bỏ hai nang sưng phồng tại dương vật. Anh hồi phục và không có bất kỳ tổn thương nào ở bộ phận sinh dục.

Theo các bác sĩ, u nang biểu bì lành tính có thể tự phát dưới các lông nang hoặc sau chấn thương, thường xuất hiện ở vùng đầu, mặt, cổ, bụng. U rất hiếm khi xuất hiện ở bộ phận sinh dục.

Quỳnh Anh (Theo The World New)