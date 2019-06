Ba điều cần lưu ý trước khi chỉnh sửa mũi bị hỏng

Theo Tiến sĩ, bác sĩ Kim Young Hwan (Hàn Quốc), nâng mũi lần đầu kỹ một, thì lần hai phải kỹ 10.

Tiến sĩ, bác sĩ Kim Young Hwan đảm nhận vai trò Hội trưởng hội tái phẫu thuật thẩm mỹ hỏng Hàn Quốc. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, ông từng thực hiện thành công nhiều ca mũi hỏng phức tạp. Ông được đánh giá cao kỹ thuật xử lý, hạn chế xâm lấn, đưa rủi ro trong ca tái phẫu thuật mũi xuống mức thấp nhất. Theo ông, ba lưu ý sau có thể giúp bạn khắc phục biến chứng khi sửa mũi hỏng.

Bác sĩ Kim Young Hwan từ Viện Thẩm mỹ Khơ Thị.

Thời điểm thích hợp để sửa mũi hỏng

Với những trường hợp mũi vừa nâng đã phát hiện bị lệch, lộ sóng thì có thể sửa lại ngay. Vì lúc này chất liệu độn chưa ăn sâu vào các mô thịt, chưa tạo thành liên kết giữa các mạch máu.

Trong trường hợp đã nâng được một thời gian mới phát hiện các biến chứng như tụt sóng, lộ sóng, lệch sóng, đầu mũi bóng đỏ, lâu ngày không hồi phục... bạn chưa thể tái phẫu thuật ngay mà phải đợi ít nhất 3 - 6 tháng để vết thương cũ hoàn toàn hồi phục.

"Thời gian tái phẫu thuật mũi hỏng tùy thuộc tình trạng mũi mỗi người. Ngay khi mũi có dấu hiệu bất thường, bạn cần tìm đến cơ sở thẩm mỹ uy tín để được bác sĩ thăm khám, đưa ra phác đồ trị liệu phù hợp", bác sĩ Kim Young Hwan nói.

Chi phí sửa mũi hỏng

Sửa lại mũi hư hỏng đòi hỏi thao tác phức tạp hơn nhiều so với lần đầu nâng mũi. Bác sĩ phải khéo léo mới có thể xử lý, không xâm lấn vết thương từ lần phẫu thuật trước đó. Ngoài ra, tùy mức độ hư hỏng mà thời gian phẫu thuật kéo dài hàng tiếng đồng hồ. Do đó chi phí sửa mũi hỏng sẽ cao hơn so với lần phẫu thuật đầu. Bạn nên biết trước điều này để có chuẩn bị tài chính tốt hơn. Tránh trường hợp ham giá rẻ, sửa lại ở nơi kém chất lượng khiến mũi không thể cứu vãn.

Gương mặt chị Nhã Phương thay đổi sau khi được bác sĩ Kim sửa mũi.

Chọn bác sĩ tay nghề cao

Ngoài chuẩn bị tốt về sức khỏe, tinh thần, điều quan trọng nhất là bạn phải đến cơ sở thẩm mỹ uy tín, có bác sĩ tay nghề cao để được thăm khám và chỉ định phương pháp sửa mũi hỏng phù hợp nhất.

Diễn viên Lương Ánh Ngọc sửa lại chiếc mũi hỏng, lệch.

Ngoài phẫu thuật thẩm mỹ mũi, bác sĩ Kim Young Hwan từng xử lý nhiều ca tái phẫu thuật mắt (hai mắt không đều, mí mắt trợn, mí không tự nhiên...), sửa ngực hỏng (ngực lệch, lộ túi, bao xơ túi, bên to bên nhỏ...) và tái phẫu thuật khuôn mặt. Hiện bác sĩ hợp tác với Viện thẩm mỹ Khơ Thị.

Viện thẩm mỹ Khơ Thị được nhiều nghệ sĩ, doanh nhân trong và ngoài nước chọn làm đẹp da và vóc dáng. Hơn 16 năm phát triển, nơi đây luôn nỗ lực trở thành nơi làm đẹp uy tín, cải thiện sắc đẹp cho cả nam và nữ. Ngoài dịch vụ tái phẫu thuật thẩm mỹ hỏng, nâng mũi S-line, cắt mắt hai mí..., Viện thẩm mỹ Khơ Thị còn quy tụ đội ngũ bác sĩ tay nghề cao, chuyên môn giỏi để thực hiện cấy tóc tự thân Hair Balance, căng da mặt bằng chỉ, căng da không phẫu thuật Thermage FLX, căng bóng da thuỷ quang Diamond, trị nám, giảm cân hiệu quả...

* Cận cảnh gương mặt diễn viên Ánh Ngọc trước và sau sửa mũi hỏng

