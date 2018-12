Bà bầu ăn gì giúp hai mẹ con khỏe mạnh

Thai phụ cần bao nhiêu sắt trong suốt thai kỳ / Đang mang thai có nên nội soi đại tràng

Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Thị Minh Nguyệt, chế độ ăn uống cân bằng và đầy đủ dưỡng chất là "chìa khóa" cho thai kỳ khỏe mạnh. Tuy nhiên, chọn lựa thực phẩm không dễ dàng bởi không phải loại nào cũng tốt cho bà bầu. Dưới đây là những thực phẩm được khuyên nên bổ sung vào chế độ ăn uống hàng ngày của thai phụ để tăng cường chất dinh dưỡng và sức đề kháng cho cả mẹ lẫn con.

Đậu bắp

Chất nhầy và chất xơ có trong đậu bắp giúp điều chỉnh lượng đường huyết hấp thu từ ruột non. Chất xơ từ loại quả này cũng là “vệ sĩ” của hệ tiêu hóa. Đậu bắp còn giúp cơ thể tái hấp thu nước. Chất nhầy có tác dụng kiềm hãm những phân tử cholesterol vượt chỉ tiêu cùng độc chất phát sinh trong quá trình chuyển hóa rồi thải ra ngoài.

Do chứa hàm lượng nước cao, đậu bắp còn giúp cơ thể tránh khỏi tình trạng táo bón, đầy hơi. Loại quả này chứa lượng calories thấp nên là thức ăn lý tưởng cho những người đang muốn giảm cân. Nấu đậu bắp với lửa nhỏ để chất nhầy ít bị thất thoát.

Sữa chua

Sữa chua là sản phẩm của sữa nên có giá trị dinh dưỡng khá cao và cân đối, bổ sung các dinh dưỡng cần thiết như canxi, vitamin nhiều nhất là B12, và các khoáng chất vô cùng cần thiết cấu thành nên xương của thai nhi, cũng như bảo vệ sức khỏe của mẹ bầu. Loại sữa này chứa những lợi khuẩn cải thiện hệ tiêu hóa và cấu tạo thành ruột tốt hơn, tăng cường sức khỏe tổng thể cho bà bầu.

Sữa chua dâu tây.

Sữa tươi hoặc sữa dành ​cho bà bầu

Khi mang thai, cơ thể bà bầu luôn cần bổ sung rất nhiều dưỡng chất, nhất là canxi. Bên cạnh chế độ ăn uống đủ 4 nhóm chất hàng ngày, bà bầu cần bổ sung thêm vitamin từ sữa vừa đảm bảo đầy đủ năng lượng và vi chất, giúp thai nhi phát triển khỏe mạnh hơn.

Dâu tây

Mangan trong dâu tây có tác dụng chống viêm, chống lại các gốc tự do, giảm viêm trong thời kỳ mang thai. Chất này có vai trò trong quá trình hình thành xương của thai nhi đồng thời giúp xương mẹ luôn chắc khỏe. Dâu tây thuộc nhóm quả chứa nhiều folate, có tác dụng ngăn ngừa khuyết tật bẩm sinh ở bào thai. Các loại quả mọng, trong đó có dâu tây giàu iốt, hữu ích cho hoạt động của bộ não và hệ thần kinh của bào thai.

Trái cây họ cam

Những loại quả này rất giàu vitamin C, giúp tăng sức đề kháng cho người mẹ. Cam quýt có hàm lượng vitamin C và canxi tương đối lớn. Vitamin C giúp tăng cường tính co giãn, đàn hồi của thành mạch máu, ngăn ngừa hiện tượng chảy máu. Sau khi sinh, lớp màng bên trong cổ tử cung người mẹ sẽ xuất hiện vết thương tương đối lớn, chảy nhiều máu, nếu ăn một lượng cam quýt thích hợp có thể ngăn ngừa tình trạng tiếp tục chảy máu này.

Trần Ngoan