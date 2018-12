Ăn trứng gà sống dễ bị nhiễm khuẩn

Trứng gà chứa nhiều đạm, vitamin, khoáng chất, chất chống oxy hóa và rất nhiều dinh dưỡng khác. Một quả trứngcó khoảng 50 g vitamin A, vitamin B2, vitamin B5, vitamin B12, selen, phốt pho, folate, protein, chất béo.

Nhiều người tập luyện thể thao muốn bổ sung protein bằng cách ăn lòng trắng trứng khi còn sống. Thực tế, cách ăn làm giảm hiệu quả hấp thụ protein của cơ thể.

Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh, Viện Công nghệ sinh học và thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội, cho biết trong trứng gà sống, đặc biệt là ở lòng trắng, có một loại protein tên là avidin. Chất này kết hợp với biotin tạo thành hợp chất bền vững, khó được hấp thu. Nếu ăn trứng sống thường xuyên, cơ thể sẽ dễ bị thiếu biotin, một chất rất cần thiết cho quá trình chuyển hóa dinh dưỡng và điều hòa phát triển tế bào. Thiếu chất này, cơ thể thường bị mẩn da, rụng tóc.

Trứng sống không chỉ mất vệ sinh, mà còn rất dễ tiềm ẩn các vi khuẩn truyền nhiễm. Khi ăn, con người không kiểm soát được quả trứng có bị nhiễm khuẩn bám ở vỏ trứng hay không, hoặc gà mẹ có bị bệnh gì hay không. Người mua cũng không biết quả trứng đó mới đẻ hay được để rất lâu rồi. Nếu ăn phải trứng bị hư hỏng sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe.

Ảnh: Boldsky

Trên thực tế, khoảng 10% số trứng chứa vi khuẩn gây bệnh Salmonella, nấm mốc hoặc ký sinh trùng. Vi khuẩn này được tìm thấy không chỉ trên vỏ trứng mà còn bên trong trứng, nhất là trứng không tươi. Ăn trứng bị nhiễm salmonella có thể bị ngộ độc thực phẩm.

Người dễ bị ảnh hưởng từ nhiễm khuẩn salmonella bao gồm trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ do hệ thống miễn dịch chưa trưởng thành. Ở phụ nữ mang thai, salmonella có thể gây chuột rút trong tử cung dẫn đến sinh non. Người trên 65 tuổi có nguy cơ tử vong do các bệnh nhiễm khuẩn ở thực phẩm, tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm. Đặc biệt, người bị suy giảm miễn dịch, bệnh tiểu đường, HIV và u ác tính cũng không nên ăn trứng sống.

Phó giáo sư Thịnh khuyên bạn ăn trứng gà chín an toàn hơn vì các vi khuẩn ký sinh trùng trong trứng đã bị tiêu diệt. Nhiều người cho rằng luộc chín có thể làm giảm hàm lượng chất dinh dưỡng của một quả trứng. Tuy nhiên, thực ra lượng dinh dưỡng mất đi là rất nhỏ không đáng kể.

Nếu vẫn muốn ăn trứng sống, tái hoặc chần, lưu ý:

- Không ăn những quả trứng bị nứt, vỡ hoặc bẩn, không mua hoặc ăn trứng đã để quá lâu.

- Mua trứng gà tiệt trùng và trứng đóng hộp ở những nơi đảm bảo như siêu thị.

- Bảo quản trứng trong tủ lạnh. Môi trường bên ngoài sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn có hại phát triển.

Thúy Quỳnh