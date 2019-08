Ăn giảm thịt, tăng rau giúp bạn sống khỏe

Chế độ ăn nhiều thực vật hơn thịt giúp giảm 16% nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và 25% nguy cơ tử vong sớm.

Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ, chế độ ăn nhiều thực vật (trái cây, rau củ, ngũ cốc, các loại đậu và hạt) không đồng nghĩa với loại trừ hoàn toàn thực phẩm từ động vật (thịt, sữa, trứng, hải sản).

Nghiên cứu được thực hiện trên dữ liệu của 12.168 người trung niên ở Mỹ. Họ được theo dõi từ năm 1987 đến năm 2016 và không mắc bệnh về tim mạch khi bắt đầu tham gia khảo sát. Các nhà nghiên cứu phát hiện những người trưởng thành tuân thủ chế độ ăn chủ yếu là thực vật, so với người ít tuân thủ, giảm 16% nguy cơ mắc bệnh tim mạch và giảm 32% nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch; giảm 18-25% nguy cơ tử vong sớm do mọi nguyên nhân.

Chế độ ăn nhiều thực vật gồm trái cây, rau củ, ngũ cốc, sản phẩm từ các loại đậu và hạt... (Ảnh: Shutterstock)

Tiến sĩ Michelle McMacken, thành viên nhóm nghiên cứu - Giám đốc Chương trình Y học Lối sống dựa trên thực vật tại Bệnh viện NYC khuyên: "Bạn không nhất thiết phải ăn chay, nhưng duy trì tỷ lệ thực phẩm thực vật trong chế độ ăn càng cao, nguy cơ biến cố tim mạch và tử vong càng thấp".

Thực vật chứa nhiều dinh dưỡng như chất xơ, chất béo, kali và chất chống oxy hóa. Chế độ ăn uống ưu tiên thực vật giúp cơ thể giảm viêm, giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tuýp 2, huyết áp và tăng cường chức năng mạch máu.

Bảo Ngọc (Theo CNN)