8 thực phẩm ăn sống tốt hơn nấu chín

Bông cải xanh, tỏi, ớt chuông... khi chế biến với nhiệt độ cao như xào, lò vi sóng sẽ hủy nhiều dưỡng chất.

Bông cải xanh

Bông cải xanh chứa một lượng lớn chất phytochemical sulforaphane, giúp ngăn ngừa ung thư, bệnh tim, viêm, trầm cảm. Theo các nhà khoa học, cơ thể hấp thụ sulforaphane nhanh hơn khi ăn bông cải xanh sống thay vì nấu chín. Chế biến bông cải xanh bằng lò vi sóng, đun sôi và xào cũng làm vitamin C. Nếu vẫn muốn ăn chín, bạn có thể hấp. Phương pháp này ít ảnh hưởng nhất đến chất dinh dưỡng của bông cải xanh.

Bông cải xanh chứa sulforaphane được cơ thể hấp thu nhanh hơn khi ăn sống. Ảnh: Shutterstock.

Tỏi

Tỏi chứa allicin giúp tăng đề kháng cho cơ thể, phòng chống cảm cúm, ung thư. Tuy nhiên dưới tác dụng của nhiệt, allicin rất dễ bị bay hơi. Làm nóng tỏi ở 200 độ C trong 6 phút đã ức chế hoàn toàn hoạt động kháng tiểu cầu của tỏi. Tỏi luộc trong 20 phút sẽ bị ức chế hoàn toàn hoạt động kháng khuẩn và chỉ một phút ở trong lò vi sóng đã phá hủy 100% khả năng chống ung thư của nó.

Hành tây

Hành tây có thể phòng ngừa ung thư nhờ thành phần flavonoid quercetin. Khi ăn sống, bạn sẽ hấp thu tối đa flavonoid quercetin. Một nghiên cứu năm 2012 cho thấy khi hành tây được làm nóng trong lò nướng, những dưỡng chân tốt cho tim mạch của hành hoàn toàn biến mất sau 30 phút.

Việt quất

Theo bác sĩ Julie Joffrion, chuyên gia dinh dưỡng thể hình tại All Inclusive Health, quả việt quất có chứa nhiều chất chống oxy hóa nhờ vào lượng polyphenol cao. Tuy nhiên theo các nhà khoa học, chế biến quả việt quất bằng cách nướng hoặc nấu chín sẽ làm giảm đáng kể hàm lượng polyphenol.

Ớt chuông

Ớt chuông đỏ là nguồn cung cấp vitamin C tuyệt vời. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, chỉ cần ăn 100 g ớt chuông đỏ đã có thể đảm bảo lượng vitamin C khuyến nghị. Tuy nhiên nhiệt sẽ phá hỏng vitamin C.

Rau cải xoăn

Cải xoăn chứa các hợp chất glucosinolates. Khi glucosinolates tiếp xúc với enzyme myrosinase sẽ tạo thành chất isothiocyanates có khả năng chống viêm và chống tế bào ung thư. Khi nấu chín, nhiệt sẽ vô hiệu hóa myrosinase, vì vậy cải xoăn nấu chín không có đặc tính phòng chống bệnh giống như món salad cải xoăn thô.

Củ cải đường

Củ cải đường chứa hàm lượng chất xơ, folate cao, vitamin C và mangan. Nấu chín sẽ làm mất 25% folate và các vitamin và khoáng chất khác.

Dứa

Theo một nghiên cứu năm 2010, nước ép dứa tươi có hiệu quả hơn trong việc giảm viêm và viêm đại tràng co thắt, so với nước ép dứa đun sôi. Các nhà nghiên cứu cho rằng nước ép dứa tươi có hàm lượng enzyme bromelain cao hơn, giúp chống viêm giảm sưng hiệu quả.

Lê Cầm (Theo Healthy)