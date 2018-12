8 lợi ích không ngờ của sex

Giải mã giấc mơ về tình dục / Tư thế ngủ ảnh hưởng đến khả năng tình dục nam giới

Ngày càng có nhiều nghiên cứu về những lợi ích của sex. Nhiều bằng chứng chỉ ra rằng một đời sống tình dục tích cực là điều cần thiết với cuộc sống khỏe mạnh, thậm chí sex còn giúp bạn sống lâu hơn.

Healthline liệt kê một số lợi ích của sex:

Giúp ngừa cảm lạnh và cảm cúm

Theo một nghiên cứu do Đại học Wilkes University, Mỹ, thực hiện, những người có quan hệ tình dục một vài lần trong một tuần có xu hướng lượng kháng thể immunoglobulin A (IgA) cao hơn những người quan hệ ít hơn một tuần một lần. IgA là hàng rào bảo vệ đầu tiên giúp cơ thể chống lại bệnh cảm cúm và cảm lạnh.

Đốt cháy kcal

Hoạt động này giúp tăng lưu lượng máu, tim đập nhanh hơn. Sex có thể coi là một hoạt động thể lực và thú vị hơn so với chạy bộ. Điều này không có nghĩa là nó giúp đốt cháy hàng tấn năng lượng. Tuy nhiên, theo một bài báo được đăng trên tạp chí y học The New England, một người đàn ông ở độ tuổi 30 có thể tiêu hao 30 kcal khi làm "chuyện ấy".

Giảm nguy cơ bị bệnh tim

Rất nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng một đời sống tình dục năng động có mối tương quan chặt chẽ với sống thọ. Đặc biệt, dường như sex còn giúp giảm nguy cơ bị đau tim, đột quỵ và một số bệnh tim mạch khác. Năm 2010, Viện nghiên cứu New England đã tiến hành một nghiên cứu lớn và kết luận hoạt động tình dục thường xuyên có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Cân bằng lượng hoócmon

Nó được coi là một trong những biện pháp để điều chỉnh những bất thường về chu kỳ kinh nguyệt, cũng như giảm những khó chịu trong ngày "đèn đỏ". Tác dụng này bắt nguồn từ khả năng duy trì và cân bằng mức hoócmôn trong cơ thể do hoạt động tình dục mang lại.

Giảm đau

Khi quan hệ tình dục, cơ thể giải phóng hoócmon oxytocin có tác dụng giảm đau. Trong một nghiên cứu được đăng trên tạp chí Bulletin of Experimental Biology and Medicine, người tình nguyện được hít một hơi oxytocin và khi bị đâm vào ngón tay họ không cảm thấy đau nhiều như người không được hít oxytocin.

Giảm stress

Một lợi ích khác của hoócmon oxytocin hay còn gọi hoócmon "tình yêu", là xoa dịu các dây thần kinh. Các nghiên cứu kết luận rằng sex giúp giảm stress, đồng thời cũng khiến bạn ngủ ngon hơn.

Giảm nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt

Năm 2003, một nghiên cứu của các nhà khoa học Australia chỉ ra rằng nam giới thường xuyên xuất tinh ở độ tuổi từ 20 đến 50 thì ít nguy cơ bị ung thư tuyến tiền liệt. Một nghiên cứu tương tự do Viện Nghiên cứu Ung thư Quốc gia Mỹ thực hiện cũng kết luận nam giới xuất tinh ít nhất 5 lần một tuần (dù là qua quan hệ tình dục hay thủ dâm), đều ít nguy cơ bị ung thư tuyến tiền liệt.

Giảm nguy cơ mắc ung thư vú

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng phụ nữ thường xuyên có giao hợp bằng đường âm đạo thì ít nguy cơ bị ung thư vú. Tuy nhiên điều này vẫn cần nghiên cứu thêm, theo các nhà khoa học, song dù sao đây cũng là một lợi ích thú vị của sex.

Dương Vũ