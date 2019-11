8 dấu hiệu cảnh báo vấn đề về gan

Vàng mắt vàng da là dấu hiệu đặc trưng nhất khi bạn mắc bệnh về gan, nên đi kiểm tra ngay.

Gan là nội tạng lớn nhất trong cơ thể và là tuyến tiêu hóa lớn nhất đóng vai trò vô cùng quan trọng. Gan có thể bị mắc nhiều loại bệnh như viêm gan B, suy gan, xơ gan, gan nhiễm mỡ, ung thư gan...

Không phải lúc nào các bệnh lý về gan cũng xuất hiện những dấu hiệu rõ ràng. Chính vì vậy, để hạn chế tiến triển của bệnh gan, bác sĩ Narayanan Menon, Trưởng khoa ghép gan tại Bệnh viện Cleveland (Ohio, Mỹ) lưu ý đến một số vấn đề sau:

Màu mắt chuyển vàng

Đôi mắt màu vàng chính là biểu hiện của việc gan đang có vấn đề và là dấu hiệu đặc trưng nhất của bệnh gan.

Bilirubin là sắc tố vàng da cam, là chất thải của quá trình vỡ hồng cầu trong máu, sau đó đi qua gan và cuối cùng ra khỏi cơ thể qua phân (chủ yếu) và một lượng nhỏ có trong nước tiểu. Nhưng khi gan đang bị tổn thương, nó có thể dẫn tới sự tích tụ bilirubin, gây ra vàng mắt và vàng da.

Ngoài ra, khi da có màu vàng thì cơ thể có thể mắc một số vấn đề về sức khỏe như nhiễm virus, ống mật bị tắc (thường là do sỏi mật), phản ứng với thuốc hoặc thuốc độc, bệnh gan hoặc các tình trạng khác gây ra sự phá vỡ quá nhiều tế bào máu đỏ.

Đầy bụng

Trong số bệnh lý đường tiêu hóa gây ra đầy bụng khó tiêu thì các bệnh về gan là nguy hiểm nhất. Nếu nguyên nhân do bệnh về gan thì giai đoạn đầu sẽ chỉ có đầy bụng, khó tiêu, có thể kết hợp với táo bón, tiêu chảy, gây chán ăn. Tuy nhiên, những biểu hiện này hay bị nhầm lẫn là các rối loạn tiêu hóa thông thường và dễ bị bỏ qua.

Sự tăng bất thường áp lực máu xung quanh gan có thể dẫn đến quá trình tích tụ chất lỏng trong bụng. Trong trường hợp này, bạn cần đi gặp bác sĩ ngay để xác định nguyên nhân dẫn tới tình trạng đầy hơi từ khí, thức ăn hay chất lỏng.

Ngứa

Ngứa da hay các bệnh về da là do nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó có nhiều trường hợp là do chức năng gan suy giảm gây ra. Khi chức năng gan bị suy giảm, khả năng lọc và đào thải các chất cặn bã trong cơ thể yếu đi và chúng sẽ tích tụ trong cơ thể gây nóng trong, tích tụ dưới da gây ngứa. Do đó, nếu xuất hiện tình trạng ngứa da thường xuyên, bạn cũng nên kiểm tra lại chức năng gan.

Tình trạng này có thể liên quan đến mật. Mật là một chất tiêu hóa do gan sản xuất, nhưng ở những người bị xơ gan mật nguyên phát (một bệnh gan tự miễn làm cho ống mật bị xẹp), mật có thể tích tụ và gây ra các triệu chứng đáng chú ý như ngứa da.

Liên tục cảm thấy mệt mỏi

Mệt mỏi kéo dài đôi khi là một tín hiệu mà cơ thể gửi tới cho bạn, cho thấy một số cơ quan trong cơ thể đang có vấn đề.

Có nhiều nguyên nhân dẫn tới trạng thái mệt mỏi, nhiều trong số chúng tương đối vô hại (như ngủ không đủ giấc). Tuy nhiên, bệnh gan cũng có thể gây ra tình trạng mệt mỏi.

Một nghiên cứu năm 2018 công bố trên tạp chí Liver International cho thấy mối liên quan giữa bệnh gan mạn tính và trạng thái trầm cảm lo lắng. Vì vậy, đây là một triệu chứng quan trọng của ung thư gan.

Nghiện rượu

Thói quen sử dụng rượu vô tội vạ chính là thủ phạm nguy hiểm nhất gây ra những tổn hại nghiêm trọng cho gan.

Gan hỗ trợ cơ thể loại bỏ các chất hóa học có hại và độc tố. Do đó, việc liên tục nạp vào cơ thể nồng độ cồn cao đồng nghĩa với việc gan phải hoạt động cường độ cao và năng suất cao.

Thừa cân

Thừa cân hoặc béo phì sẽ gây ra rất nhiều vấn đề đối với cơ thể. Bệnh gan nhiễm mỡ đang gia tăng, đặc biệt là ở những người ở độ tuổi 40 và 50. Về cơ bản, đây là quá trình tích tụ chất béo đã tích tụ trong gan, dẫn đến xơ gan.

Do đó hãy làm chủ chế độ dinh dưỡng để ngăn chặn nguy cơ phát triển bệnh gan nhiễm mỡ, chẳng hạn như béo phì, cholesterol cao và tiểu đường loại 2.

Gia đình có tiền sử mắc bệnh gan

Phần ít người mắc bệnh gan là do di truyền. Do đó, nếu gia đình bạn đã có thành viên chết vì bệnh gan hoặc ung thư gan, hãy gặp bác sĩ để chủ động trước mọi tình huống có thể xảy ra.

Hay quên

Bạn đột nhiên thấy trở nên dễ nhầm lẫn và hay quên, chớ nên coi thường bởi rất có thể bạn đã mắc căn bệnh não gan.

Bệnh não gan hoặc hôn mê gan là tình trạng rối loạn ý thức, hành vi và hôn mê do rối loạn chức năng gan gây ra. Bệnh gây ra do sự rối loạn trao đổi chất của hệ thống thần kinh trung ương do các độc tố không được gan chuyển hóa và đào thải vì suy chức năng gan. Bệnh não gan cũng là dấu hiệu gan suy yếu quá nặng.

Minh Ngân (Theo Heatlhy)