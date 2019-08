7 loại nước ép rau củ quả thanh nhiệt cơ thể

Ngày nắng nóng, bạn uống nước ép cà rốt, dưa chuột, dứa, cải bó xôi, cà chua... có tác dụng giải nhiệt cơ thể.

Nước ép cà rốt

Theo bác sĩ Nguyễn Thùy Linh, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, cà rốt giàu beta croten, tiền chất vitamin A, bảo vệ mắt, ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể. Vitamin A trong cà rốt giúp làn da mịn màng, sáng đẹp, chất chống oxy hóa thải độc cơ thể. Nước ép cà rốt giàu chất xơ và ít calo nên phù hợp với người ăn kiêng giảm cân. Đây là thức uống phù hợp vào mùa nóng, có thể kết hợp với dứa, cam để thêm hương vị.

Nước ép dứa

Nước ép dứa hỗ trợ giảm cân và đốt mỡ thừa hiệu quả. Vitamin B trong dứa có tác dụng làm đẹp da, ngăn ngừa khô da, cung cấp độ ẩm cho tóc. Dứa cũng có thể dùng làm mặt nạ dưỡng da giảm nếp nhăn. Mùi hương của quả dứa giúp bạn giảm cảm giác căng thẳng và mệt mỏi. Uống một ly nước dứa ép còn làm mát phế quản và giảm ho, đau họng.

Tuy nhiên, dứa chứa axit oxalic, ăn nhiều sẽ hại dạ dày. Bạn chỉ nên ăn dứa ở mức vừa phải và sau bữa ăn. Người bị huyết áp thấp và sa bụng (chuẩn bị sinh con) nên ăn ít dứa. Người sợ lạnh, cơ thể yếu cũng không nên ăn nhiều dứa.

Nước ép cần tây

Nước ép cần tây có thể kết hợp với táo xanh, dưa chuột để thêm hương vị. Ảnh: HEalth

Nước ép cần tây có tác dụng lợi tiểu, thải độc. Cần cây giàu canxi tốt cho xương. Lá cần tây có thể được sử dụng kết hợp với nước ép dưa chuột hoặc táo để tăng cường thêm hương vị và giảm bớt mùi vị nồng của cần. Uống nước ép cần tây vào buổi sáng để làm sạch và giữ cho cơ thể bạn nhiều năng lượng. Một cốc vào buổi tối trước khi đi ngủ để giúp bạn nghỉ ngơi.

Nước ép dưa hấu

Lương y Bùi Đắc Sáng, Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ, cho biết trong Đông y, dưa hấu vị vừa ngọt vừa nhạt, tính lạnh, tác dụng giải khát, khỏi say nắng, phiền nhiệt, hạ khí, lợi tiểu tiện, giải say rượu. Dưa hấu thích hợp với người có mụn nhọt, viêm loét miệng, phù thũng do viêm thận, đái tháo đường, cao huyết áp, say nắng. Ngoài ruột, hạt dưa hấu có công hiệu làm mát phổi, tan đờm, nhuận tràng, lợi tiêu hóa. Có thể pha chế thành nước ép dưa hấu, hoặc kết hợp với các vị thuốc đông y như: tây qua bì, kim ngân hoa, trúc diệp... uống trong ngày để thanh nhiệt, giải nắng.

Nước ép dưa chuột

Dưa chuột chứa hơn 90% nước, giàu chất xơ, vitamin, chất khoáng cho cơ thể và ít calo. Dưa chuột rửa sạch, gọt vỏ để ăn sống hoặc làm nước ép uống. Uống nước dưa chuột giúp duy trì hệ tiêu hóa do hàm lượng chất xơ cao, đẹp da, ngừa mụn, cải thiện sắc tố da. Đặc biệt chất xơ không hòa tan trong dưa chuột giúp thức ăn di chuyển qua đường tiêu hóa dễ dàng.

Nước ép cà chua

Cà chua có màu sắc khi chín khác nhau (vàng, da cam, hồng, đỏ...), trong đó cà chua màu đỏ giàu chất dinh dưỡng, vitamin, chất khoáng, chất xơ phù hợp với mùa hè. Cà chua cũng chứa vitamin A, C và giàu rutin, beta-carotene, các chất chống oxy hóa, giúp da đầy đủ dưỡng chất và độ ẩm. Bạn nên chọn mua quả cà chua đã chín nhưng còn cứng, không có đốm, không bị trầy vỏ hoặc dập nát, bảo quản ở nhiệt độ phòng, tránh ánh nắng trực tiếp.

Nước ép rau bina

Rau bina còn gọi là cải bó xôi, rau chân vịt. Theo dược sĩ Lê Kim Phụng, nguyên giảng viên trường Đại học Y dược TP HCM, cho biết theo y học cổ truyền, rau bina xanh chữa viêm, nâng cao thị lực, cung cấp canxi giúp xương chắc khỏe và được sử dụng phổ biến hơn bina đỏ. Rau bina đỏ giàu vitamin, phốt pho, protein, natri... tốt cho dạ dày, làm đẹp da và tóc. Hàm lượng protein và chất xơ trong rau bina giúp giảm nồng độ insulin trong máu, giảm cơn đói.

Thùy An