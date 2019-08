6 thói quen trước khi đi ngủ có thể giúp bạn giảm cân

Tập thể dục nhẹ, uống trà thảo mộc, không sử dụng điện thoại cách 2 giờ trước đi ngủ... giúp bạn ngon giấc, cơ thể tăng cường trao đổi chất.

Trong khi ngủ, cơ thể bạn có thể đốt cháy từ 300 đến 400 calo, tương đương một giờ chạy bộ. Các chuyên gia khẳng định giấc ngủ chất lượng có thể góp phần giảm cân.

Hãy tuân thủ một số thói quen sau để giúp cơ thể tăng cường trao đổi chất trong khi ngủ.

Duy trì các thói quen tốt khi đi ngủ giúp giảm cân hiệu quả.

Giữ nhiệt độ phòng ngủ mát, lạnh

Các chuyên gia khuyên bạn nên giữ nhiệt độ phòng ngủ mát, hơi lạnh vào ban đêm. Nghiên cứu chỉ ra rằng môi trường mát giúp cơ thể kích hoạt các tế bào mỡ màu be chịu trách nhiệm điều chỉnh nhiệt. Do đó khi bạn ngủ trong phòng mát hoặc ngủ khỏa thân, cơ thể sẽ đốt cháy nhiều năng lượng hơn để duy trì nhiệt.

Nhâm nhi một ít nước nho

Nước nho giúp cơ thể đốt cháy calo nhờ một chất đặc biệt gọi là resveratrol. Chất này có tác dụng chuyển đổi chất béo trắng xấu thành chất béo màu be trong cơ thể. Khi ngủ, cơ thể sử dụng chất béo màu be để giữ ấm cho bạn. Do đó, uống một cốc nước nho trước khi đi ngủ giúp bạn loại bỏ mỡ dư thừa thay vì lưu trữ nó.

Đi ngủ và thức dậy vào khung giờ cố định mỗi ngày

Cơ thể có nội tiết tố melatonin cho chúng ta biết khi nào nên đi ngủ. Nếu thời gian đi ngủ và thức dậy của bạn thất thường sẽ ảnh hưởng đến quá trình sản xuất melatonin và làm mất chất lượng giấc ngủ. Kết quả là bạn có thể cảm thấy mệt mỏi vào buổi sáng và thèm đồ ăn nhẹ có hàm lượng calo cao để tăng cường năng lượng.

Không sử dụng thiết bị điện tử

Nghiên cứu cho thấy ánh sáng xanh từ điện thoại làm trì hoãn việc sản xuất melatonin của cơ thể. Do đó, bạn sẽ mất nhiều thời gian để chìm vào giấc ngủ và thức dậy mệt mỏi hơn. Nên tránh sử dụng các thiết bị điện tử cách 2 giờ trước khi đi ngủ và đặt màn hình ở chế độ ban đêm.

Tập nhẹ trước khi đi ngủ

Tập thể dục là cách tốt nhất để loại bỏ căng thẳng và tăng cường trao đổi chất trước khi bạn đi ngủ. Các bài tập giúp kích thích đốt cháy calo và mang lại giấc ngủ ngon.

Uống trà thảo mộc

Trà thảo mộc không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn giúp bạn ngủ ngon giấc. Quế chống viêm và ngăn ngừa đầy hơi vào buổi sáng. Bạc hà làm giảm sự thèm ăn và tránh ăn vặt. Trà hoa cúc cải thiện tiêu hóa và thư giãn thần kinh của bạn.

Lê Cầm (Theo Brightside)