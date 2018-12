5 thói quen hủy hoại phong độ đàn ông

Đàn ông cao bao nhiêu có phong độ sex tốt nhất / Những xét nghiệm y tế quan trọng với đàn ông

Ảnh minh họa: News.

Theo Health Sina, tính hời hợt của đàn ông khiến họ duy trì rất nhiều thói quen xấu. Trong đó chủ yếu là chế độ ăn uống không khoa học, chẳng hạn như không thích uống nước, thích uống rượu bia, hút thuốc, lười ăn trái cây và rau quả. Các chuyên gia khuyến cáo cánh mày râu đừng coi thường những thói quen ăn uống xấu này vì nó sẽ bào mòn sức khỏe:

Không thích uống nước

Hầu hết đàn ông không quan tâm đến việc uống nhiều nước vì nghĩ điều đó không quan trọng. Các chuyên gia cảnh báo uống không đủ nước sẽ gây ra tổn thương lớn cho cơ thể.

Các chất thải sau khi trao đổi chất chủ yếu do gan và thận xử lý, mỗi phút sẽ có từ một đến 2 lít máu đi qua thận, do đó lượng chất thải thận nhận được nhiều hơn bất kỳ bộ phận cơ thể nào khác. Uống nhiều nước và đều đặn có thể giúp pha loãng nước tiểu, nhờ đó nước tiểu được thải ra nhanh chóng, giúp phòng ngừa sỏi và bảo vệ thận.

Không tập thể dục

Đa phần đàn ông không tập thể dục rất dễ cảm thấy mệt mỏi, chậm phát triển trí não, căng thẳng thần kinh. Họ thường trở nên khó chịu và dễ bị bệnh.

Đi bộ là môn thể thao tốt nhất đối với đàn ông. Mỗi ngày nên đi bộ ngoài trời trong 30 phút. Ở nhà bạn cũng có thể thực hiện một số bài tập thể dục, chẳng hạn như chống đẩy, chạy tại chỗ, mục đích để luyện cơ ngực và cơ bụng.

Tất nhiên, cách tập thể dục khác nhau tùy người, trẻ em có thể tập chạy ở ngoài trời nhiều hơn, trong khi người cao tuổi nên chú ý tránh ra ngoài khi thời tiết xấu và những nơi đông đúc. Bình thường nên năng đến công viên hoặc khu vực ngoại ô nơi có môi trường xanh để đi bộ sẽ giúp tránh bị hạ đường huyết đồng thời trấn tĩnh tinh thần.

Thường dùng các loại đồ uống khác thay thế nước lọc

Hầu hết đàn ông không thích uống nước lọc nhạt nhẽo mà rất chuộng nước giải khát, nước ngọt, đồ uống có ga hoặc cà phê. Theo khuyến cáo, các loại đồ uống có chứa caffeine thường dẫn đến tăng huyết áp, là một trong những yếu tố quan trọng gây tổn thương thận. Do vậy các các chuyên gia khuyên hãy tránh nước ngọt có ga, thay vào đó nên uống 8 ly nước lọc mỗi ngày để hỗ trợ quá trình thải độc tố trong cơ thể.

Hút thuốc và uống rượu

Đàn ông có nhiều dịp uống rượu hút thuốc do nhu cầu công việc mà quên đi tác hại đối với sức khỏe. 90% thanh thiếu niên cho biết họ không có nhận thức cơ bản về sức khỏe. Theo khuyến cáo, một người nam nặng 65 kg, mỗi ngày uống từ một đến 2 ly rượu trắng 65 độ thì nằm trong mức an toàn, uống nhiều hơn sẽ hại sức khỏe. Nếu uống sữa sau khi uống rượu sẽ giúp làm giảm tốc độ hấp thụ cồn vào cơ thể. Đồ uống có ga sẽ tăng tốc độ hấp thụ rượu, do đó không nên uống rượu pha với đồ uống có ga.

Ăn quá nhiều thịt

Hiệp hội Lương thực Mỹ khuyến cáo lượng protein cần hấp thu hàng ngày cho mỗi kg trọng lượng cơ thể là 0,8 g. Nghĩa là một người nặng 50 kg, mỗi ngày chỉ được hấp thụ 40 g protein. Như vậy mỗi ngày không được ăn quá 300 g thịt để tránh gây tổn thương cho thận.

Nếu trong nước tiểu có quá nhiều protein sau một thời gian dài sẽ gây gây tổn thương thận. Lượng thực phẩm từ thịt và chế phẩm từ đậu nành ăn vào mỗi ngày nên giới hạn trong khoảng bằng bàn tay, với độ dày 0,5 cm. Nếu bị viêm thận mãn tính thì phải giảm lượng protein xuống thấp hơn.

Trần Ngoan