5 nguyên tắc ứng xử với người có vấn đề tâm thần

ALGEE là nguyên tắc đánh giá nguy cơ gây hại cộng đồng của một người, lắng nghe, trấn an, hỗ trợ và khuyến khích bệnh nhân tìm sự giúp đỡ.

Theo Viện Sức khỏe Tâm thần Mỹ, một phần năm người trưởng thành nước này gặp phải vấn đề về sức khỏe tâm thần nhưng hầu hết không nhận được sự giúp đỡ tốt nhất. Vì lý do này, tổ chức Sơ cứu Tâm thần Mỹ đã tổ chức chương trình hướng dẫn cách hỗ trợ người gặp vấn đề về sức khỏe tinh thần.

Betsy Schwartz, người giám sát chương trình của tổ chức Sơ cứu Tâm thần Mỹ cho biết lớp học đã cung cấp thông tin cho gần 2 triệu công dân. Lớp học được bắt đầu tại Mỹ 12 năm trước với sự góp mặt của giáo viên, nhân viên y tế, quản lý nhân sự, những người dân bình thường có mưu cầu giúp đỡ. Chính phủ Mỹ đã ban hành một đạo luật vào năm 2015 và chi 20 triệu USD để chương trình có thể tổ chức miễn phí cho cộng đồng.

Ảnh: Stay at Home Mum.

Trong chương trình trên, các giảng viên đã chỉ ra một số dấu hiệu và triệu chứng ứng với từng vấn đề sức khỏe tâm thần. Ví dụ như đối với trầm cảm, dấu hiệu nhận biết bao gồm thiếu năng lượng, ngủ quá nhiều hoặc quá ít, ăn nhiều nhưng không có cảm giác ngon miệng, thường xuyên đau đầu không rõ nguyên nhân... Những người tham gia lớp học còn được chỉ ra cách làm dịu cảm xúc tiêu cực ở một ai đó bằng cách giúp họ tập trung vào màu sắc hoặc âm thanh cụ thể.

Đặc biệt, chương trình học đưa ra nguyên tắc sơ cứu ALGEE. Trong đó:

"A" (assess for risk of harm or suicide): đánh giá nguy cơ gây hại hoặc tự tử của bệnh nhân.

"L" (listen non-judgmentally): lắng nghe trên tinh thần không phán xét bệnh nhân, tránh ngắt lời bệnh nhân.

"G" (give information and reassurance): cho bệnh nhân lời khuyên và trấn an tinh thần họ, cung cấp các phương pháp điều trị cơ bản.

"E" (encourage professional help if needed): hãy luôn có mặt và hỗ trợ bệnh nhân khi họ cần.

"E" (encourage self-help): khuyến khích bệnh nhân chủ động tìm kiếm sự giúp đỡ.

Nhiều học viên đã ứng dụng các bước trên đối với thành viên trong gia đình. Thực tế, các vấn đề về sức khỏe tâm thần có thể xảy ra với bất kỳ ai ở bất kỳ độ tuổi nào nên mỗi cá nhân hãy bỏ túi cho mình những kiến thức trên nhằm ứng phó kịp thời khi người thân, người lạ hay đồng nghiệp cần hỗ trợ.

Đăng Như (Theo CNN)