5 lý do bạn nên tham gia giải chạy bộ cộng đồng

"Đường chạy Resolution - Khởi đầu tỏa sáng" diễn ra ngày 25/3 sắp tới không chỉ dành cho người yêu thể thao, mà còn thu hút hàng nghìn bạn trẻ tham dự. Có 5 lý do mà bạn nên đăng ký tham gia giải chạy bộ quy mô nhất tháng 3 này.

Rèn luyện sức khỏe

Chạy bộ là bài tập đơn giản, dễ thực hiện, có tác dụng to lớn đến sức khỏe. Chương trình do Tập đoàn Sun Life Financial châu Á tài trợ, nhằm xây dựng tinh thần thể thao, thói quen rèn luyện sức khỏe trong cộng đồng. Giải chạy Resolution từng tổ chức tại Hong Kong, Malaysia, Philippines và thu hút hàng trăm nghìn người mang giày thể thao đến chinh phục cung đường.

Giải chạy giúp bạn vượt qua sức ì bản thân.

Thoát khỏi sức ì bản thân

Để chinh phục chặng đường 5 hoặc 10 km, bạn cần quyết tâm vượt qua sức ì bản thân. Giải chạy là thử thách thú vị giúp bạn có động lực cố gắng, nhìn nhận lại sức khỏe và độ bền của chính mình. Từ đó, có thể thay đổi lối sống khoa học hơn.

Những bước chạy đầu tiên thường khó khăn, khiến bạn thở dốc, đổ mồ hôi. Song, hãy kiên trì chinh phục đến cây số cuối cùng. Trên suốt đường chạy, sẽ có các trạm tiếp sức nước uống và chăm sóc y tế để đảm bảo sức khỏe, an toàn cho người tham dự.

Giải thưởng hấp dẫn cho người thắng cuộc

"Đường chạy Resolution - Khởi đầu tỏa sáng" là giải marathon mini với nhiều phần thưởng hấp dẫn cho người thắng cuộc. Ban tổ chức sẽ tặng tiền mặt 6 triệu đồng cho nhà vô địch ở đường chạy 10km và 3 triệu đồng cho đường chạy 5km, cùng nhiều món quà cho các thứ hạng khác. Phần thưởng chia theo hạng mục nam và nữ, nên cơ hội giật giải công bằng cho tất cả mọi người.

2.000 người đăng ký trước ngày 20/3 còn được tặng áo đồng phục và túi đựng dụng cụ cá nhân. 500 người hoàn thành đường chạy đầu tiên cũng sẽ nhận được huy chương vinh danh cho nỗ lực về đích.

Gặp gỡ hàng nghìn người

Giải chạy cộng đồng là sân chơi thú vị cho những người yêu thích chạy bộ, muốn xây dựng thói quen rèn luyện sức khỏe và lối sống năng động. Vì vậy, bạn có thể rủ bạn bè, gia đình, người thân, đồng nghiệp cùng tham gia hoặc gặp gỡ hàng nghìn người bạn mới. Đây cũng là dịp để cả nhóm chụp những bức ảnh tươi vui, chung màu cờ sắc áo và tràn đầy sức sống làm kỷ niệm.

Dạy trẻ nhiều bài học hay

Cha mẹ có thể chạy cùng bé để dạy cho con những bài học về nỗ lực thành công, tích cực vận động, tránh xa máy tính và điện thoại... Gia đình không cần đặt mục tiêu thắng cuộc hay phải chạy thật nhanh, mà hãy tuân thủ luật chơi và hoàn thành đường chạy. Ở chặng 5km, Ban tổ chức cho phép các bé từ 7 tuổi cùng người giám hộ tham gia.

"Đường chạy Resolution - Khởi đầu tỏa sáng" tổ chức vào 6-10h ngày 25/3 tại Phú Mỹ Hưng. Thông tin đường chạy Resolution tại đây.

An San