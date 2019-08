5 liệu pháp chống lại 'cơn bốc hỏa' của phụ nữ thời mãn kinh

Phương pháp vi lượng đồng căn, tinh dầu cây xô thơm, châm cứu, hoạt động thể chất, được các bác sĩ khuyên phụ nữ tuổi mãn kinh áp dụng.

Mãn kinh là một quá trình sinh học tự nhiên của con người, biểu hiện đặc trưng bởi việc ngừng kinh nguyệt. Người tuổi mãn kinh thường gặp một số triệu chứng khó chịu bao gồm các cơn bốc hỏa, tức cảm giác nóng dữ dội ở khu vực cổ hoặc mặt, đổ mồ hôi nhiều.

Các nhà khoa học đã tìm ra những cách tự nhiên khắc phục triệu chứng khó chịu tuổi mãn kinh.

Cohosh đen (rễ rắn đen) chống lại cơn bốc hỏa

Cohosh đen hay thiên ma (Actea racemosa) có nguồn gốc từ Bắc Mỹ, là loại cây được Ủy ban Châu Âu và Tổ chức Y tế Thế giới công nhận về tác dụng chống lại cơn bốc hỏa, đau kinh nguyệt và rối loạn tâm lý tuổi mãn kinh.

Một nghiên cứu của Mỹ vào đầu những năm 2000 trên 16.000 phụ nữ, cho thấy hiệu quả từ các loại thực vật, đặc biệt là cohosh đen. Bài thuốc là đun sôi 40 mg rễ cây cohosh đen khô và thân rễ trong 150 ml nước, lọc hỗn hợp trước khi uống.

Các loại thực vật khác như đậu nành, hoa bia hoặc cây xô thơm cũng có tác dụng tương tự. Tuy nhiên, nên tham vấn bác sĩ để biết liều lượng phù hợp với mình.

Phương pháp vi lượng đồng căn

Vi lượng đồng căn là một thực hành lâm sàng y khoa dựa trên nguyên tắc "cơ thể có khả năng tự chữa lành bệnh của chính mình".Theo nhiều nhà nghiên cứu, tiền đề của phương pháp này dựa trên nguyên tắc "Law of similar" - "quy luật của những mối tương đồng", tức "hãy để cho những thứ giống nhau chữa cho nhau" (let like be cured by like). Nói cách khác, đây là phương pháp "lấy độc trị độc" và "luật của liều lượng tối thiểu".

Năm 2008, nhóm 99 bác sĩ tiến hành nghiên cứu bằng cách sử dụng vi lượng đồng căn cho 438 phụ nữ sau mãn kinh, tuổi trung bình 55. Họ được dùng các nguyên liệu gồm thảo dược Belladonna, Lachesis mutus thu được từ nọc độc của một loài rắn sống ở Nam Mỹ, Sepia officinalis (lấy từ mực Sepiidae), lưu huỳnh là thành phần cơ bản của thuốc vi lượng đồng căn và cây Sanguinaria canadensis của Canada. Kết quả cho thấy 90% tình nguyện viên đã giảm đáng kể tần suất cơn bốc hỏa cả ngày lẫn đêm và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Tinh dầu xô thơm Clary Sage

Tinh dầu xô thơm Clary Sage.

Các chuyên gia cho biết tinh dầu cây xô thơm Clary Sage (Salvia sclarea L.) hiệu quả trong điều trị các triệu chứng tiền mãn kinh và mãn kinh, bao gồm bốc hỏa, đổ mồ hôi và rối loạn tâm lý. Với đặc tính giàu estrogen, cây xô thơm có tác dụng tương tự như estrogen tự nhiên trong cơ thể.

Cách sử dụng: Pha loãng một vài giọt tinh dầu này với dầu thực vật và xoa bóp bụng dưới hoặc cho 2 giọt tinh đầu thực vật vào một muỗng cà phê mật ong, uống 2 lần một ngày. Trong trường hợp đổ mồ hôi, có thể đổ từ 2 đến 4 giọt tinh dầu cây xô thơm lên lòng bàn tay hoặc ngay trực tiếp dưới vùng nách. Ngoài ra, tốt hơn là nên trộn lẫn hỗn hợp tinh dầu xô thơm và tinh dầu thực vật trước khi massage.

Hoạt động thể chất

Một nghiên cứu gần đây ở Anh trên 2.399 phụ nữ mãn kinh, cho thấy người có BMI (chỉ số khối lượng cơ thể) trong khoảng từ 18,5 đến 25, ít cơn nóng giận, bốc hỏa và sức khỏe tốt hơn phụ nữ thừa cân béo phì. Hoạt động thể chất còn mang lại nhiều lợi ích như duy trì cân nặng khỏe mạnh, cải thiện chất lượng giấc ngủ và hiệu suất hoạt động của hệ tim mạch, tăng cường hệ miễn dịch, giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính (đột quỵ, nhồi máu cơ tim, ung thư, tiểu đường tuýp 2, huyết áp cao, loãng xương, trầm cảm...) và kích thích ham muốn tình dục.

Các chuyên gia khuyến nghị mức độ hoạt động thể chất điều độ ít nhất 30 phút mỗi ngày và 5 lần một tuần. Nên kết hợp vận động và ăn uống cân bằng để duy trì cân nặng, giảm cân lành mạnh.

Châm cứu

Châm cứu là một phương pháp điều trị lâu đời của y học cổ truyền Trung Quốc.

Người Trung Quốc đã sử dụng châm cứu trong nhiều thiên niên kỷ để điều trị các cơn bốc hỏa ở phụ nữ mãn kinh. Theo y học cổ truyền Trung Quốc, rối loạn nội tiết tố là do rối loạn chức năng gan và thận, gây ra một số vấn đề như kinh nguyệt không đều, bốc hỏa, đau bụng kinh, đầy hơi, táo bón... Bằng cách tăng cường chức năng của gan và thận, châm cứu giúp chống lại sự mất cân bằng nội tiết và giảm triệu chứng khó chịu của thời kỳ mãn kinh.

Tháng 7/2014, các nhà nghiên cứu tiến hành châm cứu cho hàng trăm phụ nữ tuổi mãn kinh có cơn bốc hỏa. Những phụ nữ này được châm cứu ít nhất 3 lần một ngày kết hợp với các kỹ thuật trị liệu khác như xoa bóp, ăn kiêng. Kết quả, họ giảm đáng kể các cơn bốc hỏa và đổ mồ hôi do mãn kinh. Tuy nhiên, do đối tượng nghiên cứu còn ít, các nhà khoa học cho rằng khó có thể đánh giá hiệu quả thực sự của châm cứu trong điều trị bốc hỏa ở phụ nữ thời kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh.

Ngọc Quỳnh (Theo Passeportsante)