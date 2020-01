30 năm sống với hai bàn chân quá khổ

MỹJeffrey Ortega 30 tuổi, mắc hội chứng Proteus từ bé, hai bàn chân to gấp đôi bình thường, đau đớn khi di chuyển.

Jeffrey, sống tại bang Florida, chu vi bàn chân trái và phải lần lượt là 43 cm, 37 cm.

Mẹ anh, bà Alicia, phát hiện ngón tay trỏ phải của con trai sưng to khi Jeffrey mới 9 tháng tuổi. Nghĩ là vết muỗi cắn, bà không đưa con đi khám.

Một tuổi, chân trái của Jeffrey phát triển dài hơn chân phải, bác sĩ chẩn đoán mắc hội chứng Proteus. Từ đó, lòng và hai bên bàn chân Jeffrey to dần, tạo thành các khối thịt mọc chen nhau, các ngón chân dính liền gây đau đớn, bất tiện trong sinh hoạt hàng ngày. Anh di chuyển bằng xe lăn, không mang vừa các loại giày dép.

Jeffrey có bàn chân to, các khối thịt mọc chen nhau, gây đau đớn. Ảnh: TLC

"Tôi vẫn có thể di chuyển bằng chân trần, nhưng rất đau và khó chịu, như đang đi trên thủy tinh. Tôi cũng hay bị ngã". Jeffrey kể. Anh nghỉ học vì hiệu trưởng không muốn xử lý những rắc rối anh gây ra.

25 tuổi, Jeffrey có ý định cắt bỏ bàn chân trái nhưng không thành do nhà quá nghèo, không đủ chi phí cho ca phẫu thuật 40.000 USD.

Hôm 9/1, Jeffrey xuất hiện trong chương trình My Feet Are Killing Me (tạm dịch: Bàn chân khiến tôi khổ sở) của kênh TLC, cùng mẹ và bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng Brad Schaeffer.

Bác sĩ Brad cho biết xương và mô bàn chân trái Jeffrey vẫn đang tiếp tục phát triển, khuyên anh nên dừng hẳn việc đi bộ bằng chân trần để tránh nhiễm trùng. Ông cũng từ chối mong muốn cắt cụt chân của Jeffrey, cho rằng "xương sẽ lại mọc sau phẫu thuật".

Jeffrey được bác sĩ đo kích cỡ chân để tạo ra một chiếc giày thiết kế riêng, vừa vặn với đôi chân quá khổ và giúp giảm nhẹ các cơn đau.

Hội chứng Proteus hiếm gặp, xương, da và các mô phát triển vượt quá tỷ lệ bình thường. Đột biến gene ATK1 - loại gene giúp điều chỉnh sự phát triển tế bào, phân chia tế bào và cái chết - là nguyên nhân chính gây bệnh. Một số người mắc hội chứng Proteus có bất thường thần kinh, gồm thiểu năng trí tuệ, co giật, giảm thị lực.

Chỉ gần 1% dân số thế giới mắc hội chứng này, theo Viện Y tế Quốc gia Mỹ.

Lê Hằng (Theo Sound Well and Lasting Well)