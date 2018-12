3 hiểu lầm thường gặp trong điều trị lão thị

Lão thị là bệnh nhãn khoa phổ biến ở người già. Khả năng điều tiết của mắt suy giảm do tuổi tác, làm cho thủy tinh thể lão hóa, mất dần tính đàn hồi, khiến việc nhìn gần trở nên khó khăn hơn. Nếu sau 40 tuổi, bạn cảm thấy khó khăn khi đọc chữ nhỏ; mỏi mắt, nhức đầu khi đọc lâu, đọc trong điều kiện thiếu sáng; phải đưa vật ra xa mới nhìn thấy rõ, nhiều khả năng đã mắc chứng lão thị.

Phó giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Trần Hải Yến - Trung tâm Mắt Hải Yến có nhiều năm kinh nghiệm khám mắt cho người cao tuổi. Bà nhận thấy, không ít bệnh nhân hiểu lầm về lão thị, tự chữa trị sai cách trước khi đến thăm khám bác sĩ. Dưới đây là 3 hiểu lầm phổ biến mà bà thường thấy:

Lão thị là viễn thị

Nhiều người già nghĩ rằng lão thị chính là viễn thị, bởi cả 2 đều khiến bệnh nhân nhìn gần không rõ. Tuy nhiên, điều này không đúng. Lão thị là tình trạng lão hóa tự nhiên của cơ thể, ai cũng phải trải qua khi bước vào tuổi trung niên. Trong khi đó, viễn thị là tật khúc xạ mà số ít người mắc phải, thường là từ lúc nhỏ.

Lão thị có thể tự chẩn đoán và khắc phục

Bác sĩ Yến cho biết, kính lão sử dụng kính cầu lồi để thay thế chức năng điều tiết của mắt. Có nhiều loại kính lão như đơn tròng, 2 tròng, 3 tròng hoặc đa tròng. Việc chọn kính nào phụ thuộc vào nhiều yếu tố (lứa tuổi, tính chất công việc, phong cách sống, điều kiện tài chính, mắt có kèm các tật khúc xạ khác hay không…).

Không ít người lão thị tự mua kính viễn về đeo mà không khám mắt, không cần đơn kính của bác sĩ. Sai lầm này gây hại cho mắt về lâu dài. Người bệnh nên đến bác sĩ nhãn khoa thăm khám và tư vấn chọn kính phù hợp.

Lão thị phải đeo kính cả đời

Phải làm bạn với cặp kính lão là cú sốc với người lớn tuổi. Họ cho rằng, chiếc kính là dấu hiệu của tuổi tác, sự lẩm cẩm, chậm chạp. Họ phải đeo kính cả đời nếu không muốn gặp bất tiện trong công việc và cuộc sống.

Bác sĩ Yến cho biết, kính gọng là giải pháp truyền thống, phổ biến dành cho người lão thị. Tuy nhiên, tiến bộ khoa học kỹ thuật hiện nay có nhiều giải pháp điều trị lão thị, giúp bệnh nhân không cần đeo kính.

Phương pháp mổ Phaco và đặt kính nội nhãn đa tiêu: Người bệnh có thể phẫu thuật thay thế thủy tinh thể lão hóa bằng thấu kính nhân tạo. Kính nội nhãn là thấu kính trong suốt bằng chất tổng hợp, có tính tương thích sinh học, được đặt vào trong mắt suốt đời và thay thế hoạt động của thủy tinh thể tự nhiên trước đây. Kính nội nhãn đa tiêu giúp nhìn tốt ở cả 3 khoảng cách xa, gần, trung gian.

Phương pháp Inlay: Bác sĩ sẽ đặt một thấu kính hình chỏm cầu, đường kính 2mm, mỏng bằng một nửa chiều dày sợi tóc, vào dưới bề mặt trung tâm giác mạc (tròng đen) của một bên mắt. Mục đích là làm tăng độ cong về mặt vi thể của giác mạc, giúp mắt hội tụ mạnh hơn, nhìn rõ vật ở cự ly gần và trung gian. Mắt còn lại không can thiệp, dùng để nhìn xa. Sau một ngày phẫu thuật, người bệnh có thể nhìn ở khoảng cách gần và trung gian mà không cần mang kính. Đối với tầm nhìn xa, do không can thiệp nên thị lực chung không đổi.

Phương pháp Presbyond: Đây là phương pháp mới, tiến bộ nhất hiện nay. Presbyond kết hợp tính chính xác của phẫu thuật khúc xạ bằng laser excimer trên giác mạc, với việc tác động vào thành phần quang sai bậc cao của mắt, nhằm tăng chiều sâu trường nhìn nét. Bác sĩ sẽ chủ động tạo thị lực tốt cho mắt chủ đạo nhìn rõ vật ở xa, mắt không chủ đạo nhìn rõ vật ở gần.

Khi kết hợp thị giác 2 mắt, người bệnh sẽ nhìn tốt tầm xa (lái xe, xem phim ở rạp, tham dự hội thảo, hội họp trong hội trường,), tầm gần (đọc sách, may vá, xỏ kim…), tầm trung gian (màn hình vi tính, bảng điều khiển xe hơi…). Như vậy, Presbyond tạo nên vùng nhìn linh hoạt, thoải mái với biên độ trải dài từ khoảng cách xa đến gần mà không cần đeo kính.

Nếu lão thị kèm tật khúc xạ khác (cận, viễn, loạn thị), người bệnh nên chọn Presbyond để điều trị tất cả vấn đề trong một bước. Presbyond có thể ứng dụng cho người đã mổ Lasik về già bị lão thị, người đục thủy tinh thể đã mổ kinh đơn tiêu nay muốn cải thiện thị lực gần. Quá trình mổ Presbyond không đau, kéo dài khoảng 10 phút, bệnh nhân nhìn được ngay sau mổ.

