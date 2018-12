3 cách phòng ung thư cổ tử cung

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trần Hiển - Chủ tịch Hội Y học Dự phòng Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, mỗi năm có 490.000 phụ nữ trên thế giới mắc ung thư cổ tử cung, trong đó có 270.000 người tử vong. Tại Việt Nam, ước tính hàng năm có khoảng 5.300 ca mắc và 2.500 trường hợp tử vong do căn bệnh này.

Bệnh không xảy ra đột ngột, mà diễn tiến âm thầm các giai đoạn từ lúc nhiễm virus HPV trong 10-15 năm. Đầu tiên là biến đổi bất thường ở tế bào cổ tử cung, các tổn thương tiền ung thư rồi đến ung thư. Trong giai đoạn tiền ung thư, nữ giới hầu như không có triệu chứng gì để nhận biết nếu không khám phụ khoa.

Giáo sư Hiển cho biết, có hơn 100 chủng virus HPV, trong đó 13 chủng nguy cơ cao, đặc biệt là chủng 16 và 18. Biện pháp phòng hiệu quả nhất là tiêm đủ 3 mũi văcxin HPV trong vòng 6 tháng cho nữ giới 9-26 tuổi, không quan tâm đã quan hệ tình dục hay chưa. Nếu không tiêm ngừa, hơn 50% phụ nữ có quan hệ tình dục sẽ nhiễm HPV vào thời điểm nào đó trong đời, nguy cơ nhiễm HPV trong suốt cuộc đời có thể lên tới 80%.

Văcxin HPV phòng ung thư cổ tử cung. Ảnh: WomensHealthMag.

Giáo sư Hiển dẫn báo cáo của Tạp chí Y tế Thế giới đăng ngày 22/1/2016 cho biết, Ủy ban Cố vấn Toàn cầu về An toàn Văcxin của WHO đã khẳng định một lần nữa tính an toàn của văcxin HPV và khuyến cáo sử dụng rộng rãi.

Văcxin HPV phải trải qua 10 năm nghiên cứu và phát triển. Kể từ khi Mỹ phê duyệt vào tháng 6/2006, hơn 200 triệu liều được phân phối trên toàn cầu. Các dữ liệu lâm sàng cũng chứng minh tính hiệu quả và an toàn của loại văcxin này tại hơn 140 quốc gia.

Văcxin phòng nhiễm các chủng HPV 6,11,16,18 (chủng HPV 16, 18 gây ra hơn 70% các trường hợp ung thư cổ tử cung; chủng HPV 6, 11 gây ra phần lớn các trường hợp mụn cóc sinh dục). Hiệu quả phòng ngừa các tổn thương tiền ung thư, ung thư cổ tử cung gây ra bởi chủng 16 và 18 gần 100%. Ngoài ra, văcxin còn có hiệu quả cao trong phòng ngừa mụn cóc sinh dục, các tổn thương tiền ung thư, ung thư khác tại cơ quan sinh dục nam và nữ.

Bên cạnh đó, nữ giới cũng cần chú ý quan hệ tình dục an toàn và lành mạnh. Phụ nữ trên 30 tuổi nên thăm khám phụ khoa định kỳ, tầm soát ung thư cổ tử cung bằng xét nghiệm tế bào ung thư cổ tử cung (phương pháp PAP Smear), nhằm phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường và giảm nguy cơ tiến triển thành ung thư cổ tử cung.

