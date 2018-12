27% thịt bán ở TP HCM tồn dư kháng sinh

Ăn thịt heo siêu nạc nhiễm chất cấm có thể dẫn đến nhiều bệnh nan y / Nhiều loại rau xanh ở chợ tồn dư thuốc bảo vệ thực vật

Sơ kết 5 năm thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm, bác sĩ Nguyễn Hữu Hưng, Phó giám đốc Sở Y tế TP HCM cho biết tỷ lệ mẫu vi phạm tồn dư kháng sinh ở sản phẩm động vật vẫn ở mức cao. Năm 2014, tỷ lệ này chiếm 17,76% và tăng lên 39,62% trong năm 2015.

Kết quả kiểm tra 299 cơ sở chăn nuôi heo trên địa bàn thành phố cho thấy năm 2015 tỷ lệ hộ sử dụng chất cấm chiếm 5,77% và đã bị xử phạt vi phạm. Chất cấm thường được sử dụng nhất là salbutamol. Tại các cơ sở giết mổ, cơ quan chức năng phát hiện nhiều lô hàng tồn dư chất tăng trọng trong nước tiểu gia súc. Tại các vùng nuôi tôm, phát hiện 20 trong số 1.604 mẫu nhiễm dư lượng hóa chất, kháng sinh cấm.

Thịt lợn bày bán tại chợ. Ảnh: Tuệ Minh.

Theo bác sĩ Hưng, thực phẩm nông lâm thủy sản có nguồn gốc đưa về thành phố tiêu thụ chiếm đến 80%. Công tác quản lý an toàn thực phẩm giữa các tỉnh chưa đồng bộ gây khó khăn khi phát hiện xử lý, truy nguyên nguồn gốc để kịp thời thu hồi và xử lý tận gốc. Tình trạng kinh doanh sản phẩm động vật tại các chợ lòng lề đường, chợ tự phát vẫn tồn tại khó kiểm soát, ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm.

Từ năm 2013 đến nay, 96 trang trại, cơ sở sản xuất, sơ chế tại TP HCM và các tỉnh miền Nam đã được cấp giấy chứng nhận chuỗi thực phẩm an toàn với các chuỗi rau củ, thịt heo, thịt gà, trứng gia cầm... TP HCM là địa phương đầu tiên trên cả nước xây dựng chuỗi thực phẩm an toàn. Các đơn vị tham gia đã sử dụng logo chuỗi thực phẩm an toàn trên các sản phẩm đã được công nhận và được kết nối tiêu thụ tại các siêu thị, cửa hàng kinh doanh sản phẩm an toàn. Việc xây dựng đã thiết lập hệ thống quản lý, giám sát sản phẩm xuyên suốt từ khâu sản xuất đến người tiêu dùng.

Bà Nguyễn Thị Nhã Trúc, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn TP HCM cho biết tổng sản lượng sản phẩm an toàn hiện đạt 45.407 tấn mỗi năm, không bao gồm trứng gà, nước mắm. Về rau củ quả, hiện đã hình thành các chuỗi kinh doanh rau muống hạt, dưa leo, khổ qua, bắp cải, cà rốt, cà chua, trà. Về thủy sản có chuỗi sản phẩm tôm nước lợ, cá thác lác, diêu hồng, cá kèo, cá chẽm, cá tra, nước mắm. Các sản phẩm thịt heo, thịt gà, trứng gia cầm cũng cung cấp cho thị trường sản lượng rất lớn mỗi ngày.

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã chủ động liên kết và phối hợp các tỉnh ký thỏa thuận hợp tác về sản xuất và tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn giữa TP HCM với các tỉnh có giao lưu hàng hóa với thành phố. Qua đó thành phố đã có thể giám sát trên 70% nguồn sản phẩm từ các tỉnh đưa về, đảm bảo an toàn cho người dân. Có thành quả bước đầu song sản lượng sản phẩm tham gia chuỗi còn ít, người tiêu dùng chưa biết đến nhiều. Công tác kiểm soát dịch bệnh, an toàn thực phẩm còn gặp nhiều khó khăn do diện tích sản xuất, quy mô chăn nuôi còn nhỏ lẻ.

Lê Phương