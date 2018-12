2 tháng giảm cân của tân Hoa hậu Hoàn vũ 2018

Catriona Gray đăng quang Miss Universe 2018 diễn ra tại Thái Lan ngày 17/12. Cô sinh năm 1994 tại Queensland, Australia, có bố người Australia và mẹ gốc Philippines.

Trước đó, hình ảnh của Catriona từ khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Philippines vấp phải nhiều ý kiến trái chiều vì sự tăng cân không kiểm soát, theo ABS-CBN. Người đẹp cao 1,78 m, xương hông khá lớn, vòng hai kém thon gọn khiến thân hình trở nên nặng nề, không cân xứng. Khuyết điểm hình thể của Catriona đặc biệt lộ rõ trong màn trình diễn áo tắm.

Trước khi đăng quang, vóc dáng của tân Hoa hậu Hoàn vũ 2018 không được nuột nà với vòng eo kém thon gọn. Ảnh: TPS

Tự đặt mục tiêu cho mình, cô bắt đầu điều chỉnh chế độ dinh dưỡng và tập luyện nghiêm ngặt. Trong vòng 2 tháng, người đẹp đã sở hữu thân hình thanh thoát và gợi cảm hơn, trở thành ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vị cao nhất của Miss Universe 2018.

Từ khi còn nhỏ, Catriona đã kết hợp tập luyện hai bộ môn khiêu vũ và võ thuật. Người đẹp nhận thức rõ hơn về vóc dáng của mình cho đến khi gặp bạn trai hiện tại, nam diễn viên người Đức gốc Philippines, Clint Bondad.

"Tôi không thực sự coi trọng việc tập luyện thể hình. Anh ấy đã giúp tôi thay đổi điều này hoàn toàn". Catriona chia sẻ, bạn trai cô là một người đam mê tập luyện thể hình và luôn kéo cô đến phòng tập. Từ đó, cô đều cố gắng duy trì 4 đến 5 buổi mỗi tuần. "Tôi học được nhiều điều, quý trọng và hiểu rõ hơn về cơ thể từ anh ấy", tân Hoa hậu nói.

Catriona cho biết trong thời gian cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2018 diễn ra, cô đan xen các loại hình tập luyện khác nhau như pilates, cardio và tăng cường sức mạnh với tạ. Người đẹp không dành cả ngày ở phòng tập thể dục mà xây dựng cơ bắp dần dần. Việc thường xuyên thay đổi giúp cô có sức khỏe dẻo dai và thân hình săn chắc hơn. Bên cạnh đó, Catriona tập luyện catwalk mỗi tuần một lần để đảm bảo bước đi thêm mạnh mẽ và tự tin.

Người đẹp Philippines không ăn kiêng nghiêm ngặt nhưng hiếm khi ăn đồ ăn vặt. Catriona cho rằng đồ ăn vặt tiện lợi nhưng không phải là lựa chọn tốt nhất cho sức khỏe.

Khi đói, cô ăn nhiều rau được chế biến ở dạng luộc, hấp. Catriona tự nấu ăn, tránh xa thực phẩm chế biến sẵn và đồ uống chứa đường. "Tôi thích nấu ăn và thường xuyên tự tay sáng tạo các món ăn khác nhau. Điều đó giúp tôi kiểm soát được những thành phần dinh dưỡng có trong thực phẩm".

Tân Hoa hậu cho biết mỗi sáng cô luôn ăn trái cây tươi và thực phẩm yêu thích là gừng. Người đẹp không bao giờ quên một ly sinh tố từ rau xanh hoặc nước ép trái cây. Đối với cô, duy trì lối sống lành mạnh như ngủ đủ giấc và uống nhiều nước là điều cần chú trọng nhất.

Sau một thời gian ngắn, Catriona đã lấy lại được thân hình đồng hồ cát với vòng eo săn chắc, bắp tay, đùi thon gọn, gương mặt trông góc cạnh và sắc sảo hơn. Hiện tại, cân nặng của người đẹp Philippines là 55 kg, số đo ba vòng lần lượt 86-68,5-94 cm.

Vóc dáng săn chắc và quyến rũ của Catriona Gray sau nỗ lực giảm cân. Ảnh: TPS

Catriona chứng minh cô không chỉ là một khuôn mặt xinh đẹp bằng chiếc đai đen võ Taekwondo. Tân Hoa hậu học cách tự vệ khi cô 8 tuổi và đeo đai đen khi 12 tuổi. Điều đó giúp Catriona ý thức về thành tích và dạy cô tầm quan trọng của kỷ luật.

Người đẹp Philippines mong muốn bản thân không chỉ sở hữu vóc dáng khỏe đẹp mà cơ thể phải duy trì ở trạng thái nhiều năng lượng nhất trong suốt ngày dài.

"Khỏe mạnh bao gồm cả về thể chất và tinh thần. Tôi bồi dưỡng cảm xúc bằng cách đọc sách và nghe sách âm thanh. Cuốn sách yêu thích nhất của tôi là The Power of Now. Nó giúp tôi nhận thức rõ hơn ý nghĩa trong từng khoảnh khắc và không bao giờ coi bất cứ điều gì là hiển nhiên", cô chia sẻ.

Từ nhỏ, Catriona Gray đã tham gia các hoạt động nghệ thuật như diễn kịch, múa, hát... Sau khi tốt nghiệp trung học ở Australia, cô về Philippines làm người mẫu. Catriona từng vào Top 5 Miss World 2016 trước khi đăng quang Miss Universe 2018.

H'Hen Niê vào Top 5 chung cuộc và trở thành đại diện Việt Nam đạt thứ hạng cao nhất từ trước đến nay tại Miss Universe.

Cẩm Anh