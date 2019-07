2 bạn trẻ bất ngờ nhận tấm vé ‘Giải cứu mũi hỏng’ miễn phí

"Giải cứu mũi hỏng" - chuyên đề thẩm mỹ mũi do báo VnExpress phối hợp cùng Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam tổ chức, nhằm cung cấp những kiến thức chuyên sâu về thẩm mỹ mũi giúp nâng mũi đẹp - an toàn, đồng thời phân tích trực quan và mang đến góc nhìn cận cảnh về chỉnh sửa mũi hỏng. Chuyên đề hội tụ những chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực thẩm mỹ tại Việt Nam – Hàn Quốc, sẽ giải đáp tất cả thắc mắc liên quan đến nâng mũi từ độc giả. Đồng thời, mỗi tháng Ban tổ chức tặng 2 suất sửa mũi miễn phí cho độc giả may mắn khi gửi câu hỏi và hình ảnh đến chương trình. Xem chi tiết thể lệ và cách thức tham gia tại đây.