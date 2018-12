123 ngày nuôi sống bé sinh non 'nhỏ như chiếc bánh mì'

Thai phụ 38 tuổi ngụ Hậu Giang vào Bệnh viện Hùng Vương khuya 10/8 trong tình trạng thai mới 25 tuần tuổi có dấu hiệu suy hô hấp do nhiễm trùng ối.

Một ngày sau nhập viện, người mẹ chuyển dạ sinh non và sinh thường bé trai nặng 700 g. Trước khi sinh, chị được bác sĩ cho dùng hai liều thuốc trưởng thành phổi giúp bé sinh thiếu tháng.

Cậu bé chào đời được bác sĩ ví "nhỏ như chiếc bánh mì". Bé có thính lực tốt, thị lực có nguy cơ mắc phải bệnh lý võng mạc do sinh non. Sức khỏe cháu bé còn bị đe dọa bởi tình hình suy hô hấp do viêm phổi.

Bé trai khỏe mạnh sau hơn 4 tháng được y bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương chăm sóc. Ảnh: T.C

Lọt lòng mẹ, bé được cho vào lồng kính và thở máy suốt 71 ngày sau. Đến khi cai máy thở, bé vẫn phải thở áp lực dương liên tục (CPAP) trong 22 ngày. Sau khi đã hoàn toàn không cần hỗ trợ oxy, bé tiếp tục được áp dụng kỹ thuật Kangaroo - da kề da với mẹ trong một tháng.

Bác sĩ Bùi Thị Thủy Tiên, Trưởng Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Hùng Vương, cho biết trong quá trình thở máy, bé được chăm sóc tích cực, nuôi ăn bằng tĩnh mạch, bằng dịch truyền, ăn sữa mẹ và sữa công thức.

"Khó khăn lớn nhất là trong suốt hơn 2 tháng thở máy bé thường xuyên bị viêm phổi, nghiêm trọng nhất là khoảng một tháng sau sinh, bé bị viêm phổi nặng tưởng đã tử vong. Các bác sĩ phải đổi kháng sinh và may mắn bé đã vượt qua", bác sĩ Tiên nói.

Hơn 3 tháng đầu đời, sức khỏe của bé được y bác sĩ theo dõi liên tục. Các bác sĩ còn phải dùng thuốc để đóng ống động mạch của bé do ống động mạch không tự đóng lại như những trẻ sơ sinh khác. Bé được bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 hỗ trợ điều trị bệnh lý võng mạc.

Chiều 12/12, sau 123 ngày chăm sóc, bé được xuất viện với cân nặng hơn 2,2 kg. Bé ngủ tốt, các chỉ số hô hấp, tuần hoàn và tiêu hóa ổn định. Về nhà, bố mẹ vẫn phải tiếp tục áp dụng kỹ thuật da kề da với bé và đưa đi tái khám theo lịch.

Tại Bệnh viện Hùng Vương, tỷ lệ nuôi sống trẻ sinh non từ 24 tuần thai đến 37 tuần thai đến 90%. Các bác sĩ bệnh viện từng nuôi sống thành công một bé sinh non 24 tuần tuổi cân nặng 500 g.

Lê Phương