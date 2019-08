10 phòng khám tiêu hóa ở TP HCM

Người bệnh về hệ tiêu hóa có thể khám ở bệnh viện Chợ Rẫy, Đại học Y dược TP HCM, Gia Định, 115, phòng khám bác sĩ Lê Thành Lý...

Hầu hết bệnh viện lớn đều có chuyên khoa tiêu hóa. Dưới đây là 10 nơi khám và điều trị bệnh về hệ tiêu hóa giúp bạn lựa chọn.

Bệnh viện Chợ Rẫy

Bệnh viện chuyên khám và điều trị các bệnh lý về tiêu hóa, hậu môn, trực tràng, gan mật. Các dịch vụ gồm nội soi tiêu hóa, dạ dày, đại tràng; xét nghiệm sàng lọc ung thư đại trực tràng, ung thư dạ dày, các bệnh lý ung thư đường tiêu hóa và tư vấn điều trị bệnh lý hậu môn, trĩ nội, trĩ ngoại...

Chi phí khám bảo hiểm: 39.000 đồng, khám thường: 100.000 đồng và khám với bác sĩ là trưởng phó khoa: 500.000 đồng.

Địa chỉ: 201B Nguyễn Chí Thanh, quận 5, TP HCM. Điện thoại: (028) 3855 4137.

Bản đồ chỉ dẫn đến Bệnh viện Chợ Rẫy.

Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM

Bệnh viện có các dịch vụ chụp X-quang, nội soi, chữa trị đau bụng, chướng hơi, hội chứng đại tràng kích thích, táo bón, bệnh trào ngược dạ dày, viêm đại tràng co thắt, trĩ, viêm hậu môn, nhiễm trùng đường ruột, viêm dạ dày do vi khuẩn H.pylori, loét dạ dày - tá tràng...

Chi phí khám: 150.000 đồng một lượt.

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, phường 11, quận 5, TP HCM. Điện thoại: (028) 3855 4269.

Bệnh viện Gia Định

Các dịch vụ tại bệnh viện: Chẩn đoán và điều trị các bệnh lý miệng, thực quản, dạ dày tá tràng, viêm ruột, nhiễm ký sinh trùng, hội chứng đại tràng kích thích, sán lá gan, xơ gan, viêm gan, điều trị ung thư gan bằng TOCE và tư vấn về chế độ ăn phù hợp cho từng loại bệnh tiêu hóa...

Giá khám thường 40.000 đồng, khám dịch vụ 80.000 đồng.

Địa chỉ: 1 Nơ Trang Long, phường 7, quận Bình Thạnh, TP HCM. Điện thoại: (028) 3841 2692.

Bệnh viện nhân dân 115

Khoa Nội tiêu hóa khám và điều trị các bệnh lý gan mật tụy, tiêm ngừa viêm gan siêu vi B, tầm soát chẩn đoán và điều trị các bệnh lý tiêu hóa gan mật như viêm gan siêu vi B, C, viêm tụy cấp, xơ gan, xuất huyết tiêu hóa, viêm loát dạ dày tá tràng... Kiểm tra hơi thở chẩn đoán vi khuẩn H.pylori (không cần nội soi).

Chi phí khám trong giờ hành chính: 100.000 đồng; khám hẹn giờ trong giờ hành chính là 120.000 đồng. Khám ngoài giờ: 150.000 đồng và khám hẹn ngoài giờ là 170.000 đồng.

Địa chỉ: 527 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, TP HCM. Điện thoại: (028) 3865 4249 - (028) 3865 5110.

Bản đồ hướng dẫn đến Bệnh viện nhân dân 115.

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương

Bệnh viện kết hợp hai chuyên khoa nội, ngoại tiêu hóa gồm các dịch vụ đối với bệnh: loét dạ dày, tá tràng, trào ngược thực quản, viêm ruột, rối loạn tiêu hóa cấp, hội chứng lỵ, hội chứng đại tràng kích thích IBS, viêm gan cấp, viêm gan mạn, áp xe gan, xơ gan, viêm tụy cấp, viêm tụy mạn...

Khám thường giá 100.000 đồng, có bảo hiểm y tế 20.000 đồng. Thứ bảy phí khám cho người lớn 120.000 đồng, trẻ em 80.000 đồng.

Địa chỉ: 468 Nguyễn Trãi, phường 8, quận 5, TP HCM. Điện thoại: (028) 3923 4349.

Bệnh viện FV

Bệnh viện điều trị các vấn đề liên quan đến tiêu hóa, nội soi can thiệp và điều trị ở tất cả các bộ phận khác của bộ máy tiêu hóa - ruột và hệ mật - tụy. Các kỹ thuật thường dùng nhất là nong, cầm máu, đặt stent, lấy sỏi ở ống mật chủ, gắp bỏ dị vật...

Chi phí khám lâm sàng khoảng 500.000 đến một triệu đồng tùy theo bác sĩ và tình trạng bệnh.

Địa chỉ: 6 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, quận 7, TP HCM. Điện thoại: (028) 5411 3333.

Phòng khám Exson

Phòng khám được dành riêng cho việc khám và điều trị cho bệnh nhân người lớn. Được trang bị hệ thống nội soi tiêu hóa hiện đại, sử dụng công nghệ i-Scan và hệ thống xét nghiệm hiện đại... giúp hỗ trợ các vấn đề thực quản, dạ dày, tá tràng, tuyến tụy, túi mật, ống mật và gan.

Chi phí khám lần đầu 500.000 đồng, các lần tái khám sau 350.000 đồng.

Địa chỉ: 722 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, TP HCM. Điện thoại: (028) 3857 0670.

Phòng khám của bác sĩ Lê Thành Lý

Bác sĩ Lý hiện là Trưởng khoa Nội tiêu hóa, Bệnh viện Chợ Rẫy. Phòng khám chuyên điều trị các bệnh lý ở dạ dày, chữa viêm tá tràng, trị các bệnh lý ở đại trực tràng, rối loạn tiêu hóa, viêm nhiễm ở hậu môn, buồn nôn, nôn ói, ói mửa ra máu; điều trị các bệnh về gan như viêm gan, suy gan...

Phí khám 100.000 đồng. Thời gian khám: khám từ 17h đến 19h, từ thứ hai đến thứ bảy.

Địa chỉ: 53 Lê Đại Hành, phường 6, quận 11, TP HCM. Điện thoại: (028) 3855 8886.

Phòng khám của bác sĩ Võ Tấn Long

Bác sĩ Long đang là Phó Trưởng Bộ môn Ngoại tổng quát, Đại học Y dược TP HCM. Các dịch vụ khám và chữa trị tại phòng khám gồm điều trị u gan, viêm gan do rượu, viêm gan B, viêm gan C, viêm gan do ký sinh trùng và các bệnh liên quan đến đường tiêu hóa như tiêu chảy, trĩ, táo bón, tiêu ra máu, mổ nội soi cắt ruột thừa...

Phí khám: 100.000 đồng. Thời gian khám: Thứ hai, tư, sáu, từ 18h đến 20h.

Địa chỉ: 226 Bình Tiên, phường 4, quận 6, TP HCM. Điện thoại: (028) 3967 0441.

Phòng khám của bác sĩ Lê Thị Tuyết Phượng

Bác sĩ Phượng hiện là Trưởng khoa Nội tiêu hóa - Gan mật Bệnh viện Nhân dân 115. Phòng khám chủ yếu cung cấp các dịch vụ thăm khám và điều trị những bệnh lý: táo bón, tiêu chảy, đau bụng, viêm gan, trĩ, nhiễm trùng đường ruột, trào ngược dạ dày, loét dạ dà tá tràng, viêm dạ dày có vi khuẩn H.pylori, viêm đại tràng co thắt, hội chứng đại tràng kích thích, tiểu ra máu, viêm hậu môn, đầy bụng khó tiêu, viêm gan, siêu gan...

Chi phí khám mỗi lượt là 30.000 đồng. Giờ làm việc từ 18h đến 20h, từ thứ hai đến thứ bảy.

Địa chỉ: 91 Tân Vĩnh, phường 6, quận 4, TP HCM. Điện thoại: 0903778029.