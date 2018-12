10 cách khắc phục bệnh tưa miệng

Theo Reader’s Digest, tưa miệng là bệnh nhiễm trùng do nấm candida ( nấm men) làm xuất hiện các mảng trắng nổi lên trong miệng, gây đau và hôi miệng. Bác sĩ Taz Bhatia cho biết, bệnh tưa miệng thường do tăng lượng đường trong miệng hoặc độ pH thay đổi. Do đó, cần phòng ngừa nhiễm trùng để hạn chế vi khuẩn gây bệnh.