Sức khỏe hơn 50 người ngộ độc sau ăn bánh mì 'tiến triển'

Quảng NamBệnh nhân bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì Phượng, Hội An được uống thuốc hạ sốt, kháng sinh, điện giải và truyền nước, sức khỏe tiến triển.

Chiều 13/9, ông Mai Văn Mười, Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam, cho biết số bệnh nhân ngộ độc là hơn 50 người, trong đó có 23 khách nước ngoài. Hiện sức khỏe các nạn nhân ổn định, không có trường hợp thở máy. Tại Bệnh viện Đa khoa Thái Bình Dương Hội An, ba bệnh nhân điều trị tại Khoa Hồi sức Tích cực do huyết áp tụt, bạch cầu tăng, rối loạn điện giải.

Trong khi đó, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Thái Bình Dương Hội An, thông tin nơi này đang điều trị hơn 100 người ngộ độc, trong đó có nhiều du khách nước ngoài, sức khỏe đã ổn định. Các nạn nhân nhập viện rải rác từ 11-13/9, với dấu hiệu sốt cao, đau bụng, nôn, tiêu chảy, được truyền dịch, điện giải, uống kháng sinh.

Nhập Bệnh viện Đa khoa Thái Bình Dương Hội An trưa 12/9, anh Dương, trú tại phường Cẩm An, TP Hội An, cho biết mua bánh mì Phượng ở số 2B, đường Phan Chu Trinh, phường Minh An ăn cách đó một ngày. Sau đó, anh bị sốt 40 độ, đau bụng, tiêu chảy, hiện đã hết các triệu chứng, có thể xuất viện trong hai ngày tới. Người đàn ông kể anh nhiều lần mua bánh mì Phượng để ăn, nhưng đây là lần đầu tiên có biểu hiện ngộ độc.

Bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức. Ảnh: Sơn Thủy

Tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức, thị xã Điện Bàn, 12 bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm đến từ TP Hội An đang được điều trị, trong đó có hai người Australia. Họ đều ăn bánh mì Phượng ngày 11/9, sau đó biểu hiện sốt cao, nôn mửa, đau bụng, đi phân lỏng nhiều lần và kéo dài.

Bệnh nhân Viviane Campbell, 69 tuổi, quốc tịch Australia, cho biết cảm thấy đau bụng quanh rốn hơn một ngày nay. Trưa 13/9, ông đến Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức cấp cứu. "Sáng 11/9, tôi ghé bánh mì Phượng, TP Hội An vào mua ăn, sau đó đau bụng", ông kể.

Bác sĩ Từ Thị Ngọc Mai, Khoa Nội B, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức, cho biết các bệnh nhân nhập viện rải rác trong ngày 12-13/9. Khai thác tiền sử và các dấu hiệu ban đầu cho thấy họ bị ngộ độc cùng một loại thực phẩm.

"Hiện một số bệnh nhân đã ổn định nhưng một số khác vẫn còn dấu hiệu mệt mỏi, sốt cao. Bệnh viện đang theo dõi để có hướng điều trị kịp thời", bà nói.

Trước đó, ngày 12/9, Trung tâm Y tế Hội An nhận thông tin nhiều người ngộ độc sau ăn bánh mì Phượng ở TP Hội An. Qua xác minh, cơ quan chức năng nói các nạn nhân có biểu hiện sốt cao, đau bụng, đi ngoài... sau khi ăn bánh mì mua tại cơ sở trên, trong ngày 11/9. Khoảng cách từ lúc ăn đến khi xuất hiện triệu chứng ít nhất là 2 giờ, nhiều nhất 16 giờ.

Trong ngày này, tiệm bánh mì Phượng bán ra 1.920 cái. Thức ăn nghi ngờ nhiễm khuẩn là bánh mỳ pa tê, thịt xíu gồm thịt và nước, xíu mại, rau răm, rau húng, hành, xà lách, sốt trứng gà tươi, dưa leo, đu đủ chua, chả heo... Tất cả đã được lấy mẫu để xét nghiệm.

Giới chức Hội An yêu cầu tiệm bánh ngừng hoạt động trong ngày 13/9 để kiểm tra. Hiện chưa có kết luận về nguyên nhân vụ ngộ độc.

Đắc Thành