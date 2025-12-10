Sức khỏe giáo sư tự thử nghiệm vaccine ung thư chuyển xấu

AustraliaGS Richard Scolyer, chuyên gia ung thư hàng đầu thế giới từng tự thử nghiệm liệu pháp miễn dịch trên chính mình, đang đối mặt suy giảm trí nhớ và vận động do khối u não diễn tiến xấu.

Chia sẻ trong chương trình A Current Affair mới đây, giáo sư Scolyer xác nhận sức khỏe đã chuyển biến tiêu cực sau một thời gian ổn định. Dù khối u tiếp tục phát triển gây ảnh hưởng lớn đến thể chất, chuyên gia 57 tuổi khẳng định ông vẫn nỗ lực tận hưởng cuộc sống và đóng góp cho y học. Trước đó, vào tháng 2, các bác sĩ tiên lượng ông chỉ còn sống khoảng 3 tháng khi bệnh tái phát, nhưng ông đã kiên cường vượt qua mốc thời gian tử thần này hơn nửa năm.

"Theo một cách nào đó, tôi ngại vì mình vẫn còn ở đây, khác xa mọi dự đoán. Vì lý do nào đó, tôi vẫn sống, thậm chí sống tốt hơn mong đợi", ông Scolyer nói.

Giáo sư Richard Scolyer. Ảnh: Nikki Short

Người đàn ông từng nhận danh hiệu "Người Australia của năm 2024" phát hiện mắc u nguyên bào thần kinh đệm vào tháng 5/2023. Đây là dạng ung thư não nguy hiểm nhất với tiên lượng sống sót hiếm khi quá 12 tháng. Thay vì chấp nhận phác đồ điều trị tiêu chuẩn, ông bắt tay cùng đồng nghiệp thân thiết, giáo sư Georgina Long, thiết lập một kế hoạch phản công táo bạo chưa từng có tiền lệ.

Nhóm nghiên cứu áp dụng phương pháp miễn dịch kết hợp, huấn luyện cơ thể tự nhận diện và tiêu diệt tế bào ác tính. Scolyer trở thành bệnh nhân ung thư não đầu tiên trên thế giới dùng thuốc trị liệu miễn dịch trước phẫu thuật, đồng thời tiêm vaccine cá nhân hóa được điều chế dựa trên đặc tính khối u của chính mình.

Liệu pháp miễn dịch (CAR-T) và vaccine mRNA khởi nguồn từ nhóm giáo sư Đại học Florida, Mỹ. Theo đó, vaccine dựa trên công nghệ mRNA, từng được sử dụng phòng ngừa Covid-19. Thay vì kích hoạt hệ miễn dịch để nhận biết protein gai của virus, vaccine có nhiều lớp mRNA (hạt) chiết xuất từ vật liệu di truyền của khối u não bệnh nhân.

Các hạt được đóng gói thành cấu trúc giống "củ hành", như một loại virus nguy hiểm và truyền vào máu người bệnh, từ đó cảnh báo hệ miễn dịch tấn công và tiêu diệt các tế bào ung thư trong não mang đặc điểm tương tự.

"Chúng cảnh báo hệ miễn dịch rõ ràng hơn nhiều so với các hạt đơn lẻ", Elias Sayour, chuyên gia về ung thư nhi khoa tại Đại học Florida, giải thích. Trong vòng 48 giờ kể từ khi bắt đầu điều trị, khối u chuyển từ trạng thái "lạnh" (đóng băng ngoài tầm của hệ miễn dịch) sang "nóng" và thúc đẩy hoạt động miễn dịch mạnh mẽ.

Nghiên cứu ban đầu được thực hiện trên chuột bạch, chó, cuối cùng thử nghiệm trên 4 bệnh nhân mắc u nguyên bào thần kinh, một trong số đó là Scolyer. Thử nghiệm cho thấy khả năng sống sót của người bệnh tăng lên trên các mô hình ung thư khác nhau. Gần đây, thử nghiệm lâm sàng mở rộng với sự tham gia của 24 bệnh nhân đã xác nhận kết quả này.

Giáo sư Richard Scolyer chia sẻ trí nhớ và khả năng thể thao của ông suy giảm do ảnh hưởng từ căn bệnh của mình. Ảnh: Instagram

Canh bạc y học này ban đầu mang lại kết quả khả quan khi ông sạch bóng tế bào ung thư trong 10 tháng, vượt xa tiên lượng 6 tháng ban đầu. Tuy nhiên, đợt tái phát đầu năm nay đang gây ra những tổn thương thần kinh rõ rệt. Vị giáo sư thừa nhận trí nhớ sụt giảm nghiêm trọng đến mức ông phải viết tên các con lên tay để không gọi nhầm. Khả năng vận động, đặc biệt là niềm đam mê chạy bộ, cũng bị ảnh hưởng nặng nề.

"Mọi thứ chắc chắn đang tệ đi và đôi lúc thật bực bội. Tôi thường chỉ nói về những điều tích cực và không muốn ai buồn, nhưng sự thật là sức khỏe luôn trồi sụt thất thường", ông chia sẻ.

Bất chấp thực tế nghiệt ngã, Scolyer vẫn lên kế hoạch đón Giáng sinh cùng gia đình và dự kiến du lịch nước ngoài vào năm tới. Ông cũng cam kết tham gia sự kiện gây quỹ Tour de Cure vào tháng 3 năm sau. Hành trình chiến đấu bền bỉ của ông đã tạo động lực mạnh mẽ cho giới y khoa, thúc đẩy Thủ tướng Anthony Albanese công bố thành lập một trung tâm nghiên cứu ung thư quốc gia mang tên Scolyer và Long, nhằm cải thiện cơ hội sống cho các bệnh nhân u não và u sắc tố trong tương lai.

Bình Minh (Theo News, 9Now)